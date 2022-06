AC Hotels de Marriott inaugura su segundo hotel en Costa Rica

AC Hotels by Marriott anunció la apertura de su nuevo hotel en el complejo de uso mixto Cityzen Epicentro Laboral, en La Rivera de Belén. Este es el segundo punto que tiene la cadena en Costa Rica, el cual se llama AC Hotel by Marriott Heredia Belen.

El nuevo integrante de AC Hotel se ubica a 5,1 kilómetros del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y tiene 147 habitaciones y suites: 106 estándar, 26 premium, 10 ejecutivas con balcón y 5 suites.

“Estamos emocionados de expandir la presencia de Marriott International en Costa Rica con la apertura de AC Hotel by Marriott Heredia Belén, nuestro segundo hotel bajo la marca AC Hotels by Marriott en el país. La llegada de AC Hotel by Marriott Heredia Belén refuerza nuestro compromiso y visión para la región y complementará nuestra oferta existente con la adición de 147 habitaciones, bajo el diseño moderno característico de la marca”, comentó Brian King, presidente de Marriott International en el Caribe y América Latina.

AC Hotel by Marriott se ubica en Escazú y Belén. (Cortesía de Marriott)

AC Hotel Marriott Heredia Belén cuenta con espacios de trabajo compartidos que durante el día se destina para reuniones creativas y en la noche se transforma en un centro social con tapas al estilo europeo, selección de vinos y licores. También ofrece cocina internacional con inspiración europea y platos locales.

Otras propuestas que forman parte de este hotel son el gimnasio abierto las 24 horas, y un área para trabajar o estudiar y salones para eventos.

AC Hotels contabiliza más de 195 hoteles en más de 27 países y esta nueva apertura es el cuarto de la marca en Centroamérica. Además, forma parte de la cartera de 30 marcas de Marriott Bonvoy.