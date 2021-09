Marriott Internacional anuncia el desarrollo de dos nuevos hoteles en Costa Rica

Residence Inn Alajuela El Residence Inn Alajuela será uno de los dos nuevos establecimientos de la cadena Marriott. El hotel estará ubicado en el sector de El Coyol. Foto: Cortesía de Saxum Group (Cortesía Saxum Group/Cortesía Saxum Group)

Marriott Internacional, Inc. comunicó, este martes 21 de setiembre, que desarrollará el primer Fairfield by Marriott y el segundo Residence Inn by Marriott en Costa Rica.

El hotel Fairfield by Marriott estará ubicado en Guayabos de Curridabat -un creciente centro empresarial al este de la capital- y contará con 125 habitaciones, mientras que el hotel Residence Inn by Marriott se localizará en el Coyol de Alajuela -lugar con fácil acceso al aeropuerto internacional Juan Santamaría- y tendrá 117 habitaciones.

“La continua expansión de la GAM (Gran Área Metropolina) se ha convertido en un atractivo para las empresas internacionales que buscan desarrollos estratégicos en el país, y estamos emocionados de ser parte de esta expansión”, expresó Pablo Botero, director senior de Desarrollo para Centroamérica y el Caribe de Marriott Internacional.

[ Hoteles del Valle Central recurren a la oferta de paquetes con actividades para atraer huéspedes locales ]

La cadena hotelera también mencionó, mediante un comunicado de prensa, que las habitaciones del Fairfield by Marriott tendrán un diseño “contemporáneo y estimulante” para darle a los huéspedes una experiencia “sin complicaciones”.

Por su parte, Marriott describe que el Residence Inn Alajuela tendrá 117 suites diseñadas para vivir, trabajar y dormir de manera cómoda. Además, cada una de las habitaciones contará con cocina totalmente equipada.

Asimismo, dispondrá de servicio a domicilio de supermercados, mercados de comida para llevar las 24 horas al día los siete días de la semana y desayunos de cortesía.

Ambas edificaciones serán ejecutadas por la empresa inmobiliaria Saxum Group y con estos inmuebles, la multinacional estadounidense tendrá 17 hoteles en Costa Rica, informó el comunicado de prensa.

[ Primer semestre muestra una recuperación en el número de obras y área de construcción en Costa Rica ]

“Estamos encantados de colaborar con Marriott International en este importante proyecto. Juntos esperamos cambiar el paisaje actual de Curridabat y Coyol y también atraer nuevas inversiones de desarrollo al país”, comentó Rodrigo Quirós Carballo, presidente de Saxum Group.

Actualmente, Marriott Internacional tiene su sede en Bethesda, Maryland, Estados Unidos, y cuenta con un portafolio de aproximadamente 7.800 propiedades bajo 30 marcas líderes en 138 países y territorios.