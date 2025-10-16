ACNUR subasta vehículo y generador a oferta cerrada en Costa Rica

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Costa Rica anunció una subasta de vehículos y equipos bajo la modalidad de “sobre cerrado”, e invitó a los interesados a presentar ofertas para adquirir un vehículo tipo pick-up y un generador eléctrico.

Según el anuncio, el proceso de subasta es a sobre cerrado y las ofertas serán aceptadas hasta el 28 de octubre de 2025 a las 11:59 PM.

Los bienes en subasta son:

Lote 1. Toyota Hilux 2023:

Modelo: SRV 8JJKD1CBP1647888.



Especificaciones: Diésel, Transmisión Manual, 6 velocidades, ventanas automáticas, 4x4, AC.



Kilometraje: 21.870 kms.

Lote 2. Generador:

Marca: FG Wilson.



Modelo: P40-3S.



Capacidad: 45 kW.



Serie: FGWpg368przP00121.



Horas de uso: 71.

Para quienes deseen inspeccionar y revisar los bienes antes de ofertar, el ACNUR ha establecido un horario de atención: jueves 23 y viernes 24 de octubre, de 8:00 AM a 12:00 PM. Es importante destacar que la revisión se realizará solo con cita previa.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Costa Rica ha anunciado una subasta de vehículos y equipos bajo la modalidad de “sobre cerrado”, invitando a los interesados a presentar ofertas para adquirir un vehículo tipo pick-up y un generador eléctrico. (Toyota/Toyota)

La ubicación para la revisión es el Boulevard de Rohrmoser, Ave. 3ª, Calle 80, Oficinas del ACNUR. Para agendar una cita o comunicar al respecto, los interesados deben escribir al correo electrónico: adquisiciones.costarica@unhcr.org.