ACNUR subasta vehículo y generador a oferta cerrada en Costa Rica

Por Redacción EF

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Costa Rica anunció una subasta de vehículos y equipos bajo la modalidad de “sobre cerrado”, e invitó a los interesados a presentar ofertas para adquirir un vehículo tipo pick-up y un generador eléctrico.








