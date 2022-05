Actualización es clave para mantener la competitividad en investigación médica

Placebo. Los estándares internacionales obligan a desarrollar pruebas de Fase I con la medicación o tratamiento de mayor efectividad disponible en el mercado como contraparte. Sin embargo, para llegar a esta norma se dieron casos conflictivos: el 18 de setiembre de 1997 la publicación especializada The New England Journal of Medicine dio a conocer que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) y el Instituto Nacional de Salud (NIH, siglas en inglés) llevaban dos años financiando ensayos clínicos donde los investigadores utilizaron placebo con mujeres embarazadas infectadas por el VIH en África, Tailandia y la República Dominicana, para probar el régimen de zidovudina (AZT, estandar actual). Al usar placebo se permitió el contagio de miles de niños que se podría haber evitado con la medicación disponible entonces.