Aerolínea evalúa reabrir ruta con Panamá

El segmento de los vuelos y las aerolíneas con servicios desde y hacia Costa Rica tuvo un 2025 movido. Por un lado, se anunciaron nuevos servicios como el Viva entre San José y Monterrey o los de Porter, entre Guanacaste Aeropuerto y varias ciudades canadienses, además del aumento de frecuencias de varias conexiones directas.

Este martes 23 de diciembre trascendió que para el próximo año se podría agregar una ruta que ha estado inactiva desde hace varios años. Se trata de la conexión San José - David, en la zona de Chiriquí en Panamá, operado por la compañía Air Panama.

De acuerdo con el medio La Estrella de Panamá, la aerolínea evalúa la posibilidad de retomar este servicio en el primer semestre del 2026. “Tenemos planeado renovar el vuelo que teníamos entre David y San José de Costa Rica. Estamos evaluando la demanda y las condiciones del mercado (...) Respondemos a las oportunidades de negocio y a la demanda. Si hay demanda de servicio en alguna ruta que nosotros podamos ocupar, lo hacemos, pero no entramos en rutas que ya están muy bien servidas”, dijo Eduardo Stagg Vallarino, presidente ejecutivo de la aerolínea a dicho medio canalero.

Este anuncio se produce en un marco de refuerzo de la flota de Air Panama. La aerolínea ha incorporado recientemente aviones Dash 8 Q400, que tienen capacidad para 78 pasajeros. Estas aeronaves permiten a la compañía cubrir las rutas regionales de forma más ágil y con una mayor frecuencia de vuelos.

Experiencias previas en Costa Rica

En agosto de 2015, la aerolínea inauguró un servicio con tres vuelos semanales que incluía una escala en David antes de llegar a su destino final: Bocas del Toro, el reconocido polo turístico situado en el noreste de Panamá. No hay registro de cuándo se suspendió este servicio.

Aerolínea evalúa abrir una ruta con la ciudad panameña de David. (Rafael Pacheco Granados)

Posteriormente, en noviembre de 2019, la compañía anunció el reinicio de operaciones entre estas ciudades volando tres frecuencias a la semana: lunes, miércoles y viernes. Durante la pandemia, la línea aérea suspendió ese servicio para enfocarse en el mercado interno.

