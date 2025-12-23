Negocios

Aerolínea evalúa reabrir ruta con Panamá

Aerolínea panameña está evaluando reabrir una ruta que no ofrece desde la pandemia.

Por Brandon Flores

El segmento de los vuelos y las aerolíneas con servicios desde y hacia Costa Rica tuvo un 2025 movido. Por un lado, se anunciaron nuevos servicios como el Viva entre San José y Monterrey o los de Porter, entre Guanacaste Aeropuerto y varias ciudades canadienses, además del aumento de frecuencias de varias conexiones directas.








