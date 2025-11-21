Negocios

Aeropuerto Juan Santamaría pasa a manos de nuevo grupo empresarial: ¿qué pasará con los viajeros desde y hacia Costa Rica?

Por Redacción EF

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), la principal terminal aérea de Costa Rica, forma parte ahora de una nueva estructura empresarial tras concretarse una importante transacción internacional. AERIS Holding Costa Rica, gestor del aeropuerto, informó que este 18 de noviembre la empresa Motiva S.A. concluyó la venta de su “Plataforma de Aeropuertos” a Grupo ASUR.








