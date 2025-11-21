Aeropuerto Juan Santamaría pasa a manos de nuevo grupo empresarial: ¿qué pasará con los viajeros desde y hacia Costa Rica?

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), la principal terminal aérea de Costa Rica, forma parte ahora de una nueva estructura empresarial tras concretarse una importante transacción internacional. AERIS Holding Costa Rica, gestor del aeropuerto, informó que este 18 de noviembre la empresa Motiva S.A. concluyó la venta de su “Plataforma de Aeropuertos” a Grupo ASUR.

Así se informó mediante un comunicado de prensa.

Esta adquisición por parte de Grupo ASUR incluye un portafolio de veinte terminales distribuidas en Brasil, Ecuador, Curazao y Costa Rica. El nuevo propietario es uno de los operadores aeroportuarios más reconocidos de la región, con presencia en múltiples países de América Latina y cotización pública tanto en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV: ASURB) como en la Bolsa de Nueva York (NYSE: ASR).

Continuidad operativa

A pesar del cambio en la casa matriz, la administración local ha sido enfática en asegurar la estabilidad de las operaciones. Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, aclaró en el comunicado que esta transacción de acciones no conlleva cambios en la gestión diaria del Juan Santamaría.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), la principal terminal aérea de Costa Rica, forma parte ahora de una nueva estructura empresarial tras concretarse una importante transacción internacional. (Rafael Pacheco Granados)

Según lo informado por el gestor, se mantendrá intacta la estructura organizacional actual, así como el equipo local, el modelo operativo y los estándares de servicio. De igual forma, los proyectos de infraestructura que se encuentran actualmente en ejecución y la atención a los pasajeros continuarán sin alteraciones.

“Los equipos de AERIS y del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría continúan trabajando con el mismo rigor, enfoque y excelencia que caracteriza la operación de la principal terminal aérea del país”, recalcó Hernández.

La transición implica que la Companhia de Participações em Concessões de Brasil (CPC), brazo internacional de ASUR, junto con AERIS Holding Costa Rica, asumirán la continuidad en el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el Contrato de Gestión Interesada.

Asimismo, se informó que todos los trámites, expedientes y negociaciones en curso ante autoridades sectoriales como el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) siguen su curso normal.