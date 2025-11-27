Negocios

Agua embotellada en Costa Rica: Importaciones se disparan y la hidratación se vuelve un símbolo de estatus

Costa Rica, país de agua potable, registró un aumento del 447% en importaciones de este líquido embotellado en la última década. Analizamos cómo el consumo ‘premium’ transforma la hidratación en una elección de estatus y bienestar

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Costa Rica, junto a Chile, es uno de los países reconocidos por su agua potable directamente salida del grifo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa Ricaagua embotelladaimportacionesexportaciones
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.