Airbnb de lujo en Costa Rica: así se cotizan las cinco propiedades más exclusivas de Dominical y Uvita

El mercado de alquiler vacacional de lujo en Costa Rica ha experimentado un crecimiento notable, atrayendo a viajeros de alto poder adquisitivo que buscan una experiencia inigualable de naturaleza, confort y exclusividad.
En el Pacífico Sur, alrededor de las playas de Dominical, Uvita y bahía Ballena, en Puntarenas, la promesa del ambiente “Pura Vida” se combina con comodidades de clase mundial, desde villas con piscinas infinitas suspendidas sobre la selva hasta casas de diseño arquitectónico balinés.
Pero, ¿cómo se traduce este nivel de lujo en términos de precio?, ¿cuánto es lo máximo que estaría dispuesto a pagar por un fin de semana de lujo? Hemos investigado los cinco alojamientos más costosos disponibles en Airbnb para un fin de semana largo de tres noches en esta región.
Esta búsqueda, realizada para el periodo del 28 de noviembre al 1.° de diciembre, muestra que los precios por una escapada de tres días pueden fácilmente superar la barrera de los ¢4 millones. La lista está ordenada del valor más alto al más bajo, independientemente de su capacidad o calificación en la plataforma, según la búsqueda realizada el 15 de noviembre.
Makara Resorts
- Precio: ¢4.623.480 por tres noches
- Capacidad: 12 huéspedes, 5 habitaciones, 5 camas, 5,5 baños
- Descripción: “Con cinco suites de lujo totalmente equipadas, este edificio en Makara Resorts es perfecto para escapadas en grupo. Desde el ático hasta los apartamentos de la planta baja, cada suite cuenta con una sala de estar completa, cocina, dormitorio privado y baño, así como espacio al aire libre como patios o balcones”.
- Beneficios:
- Cocina, refrigerador, microondas, lavavajillas
- Wifi, zona de trabajo
- Juegos de mesa
- Estacionamiento gratuito
- Aire acondicionado, ventilador de techo
- Agua caliente
- Detector de humo, detector de monóxido de carbono, extintor de incendios
- Mobiliario exterior
Villa Savegre
- Precio: ¢3.829.266 por tres noches
- Capacidad: 8 huéspedes, 4 habitaciones, 4 camas, 3,5 baños
- Descripción: “Convenientemente ubicado a solo 13 minutos de la vibrante ciudad de surf de Dominical, esta casa ofrece aislamiento y fácil acceso a restaurantes, playas y aventuras locales. En solo 20 minutos, puedes explorar el mundialmente famoso Parque Nacional Manuel Antonio, hogar de la abundante vida silvestre.
- Beneficios:
- Cocina, refrigerador, cafetera, horno
- Wifi, TV,
- Estacionamiento gratuito
- Piscina
- Lavadora, lavavajillas
- Aire acondicionado
- Zona de comida al aire libre, parrilla
- Extintor de incendios
Casa Bellavia
- Precio: ¢2.778.445 por tres noches
- Capacidad: 6 huéspedes, 3 habitaciones, 3 camas, 3,5 baños
- Descripción: “Disfruta de total privacidad y aislamiento en la selva, mientras te quedas a solo 12 minutos del enclave de Dominical, un pueblo ecléctico cercano, ubicado directamente en la costa del Pacífico. Esta magnífica propiedad se encuentra en el corazón de 2.000 acres de reserva natural. En esta finca encantadoramente cuidada, disfrutarás de la auténtica arquitectura balinesa”.
- Beneficios:
- Cocina
- Wifi, zona de trabajo
- Estacionamiento gratuito
- Piscina privada
- Tina, agua caliente
- TV
- Lavadora, secadora, lavavajillas
- Aire acondicionado, ventilador de techo
- Patio privado, lugar para hacer fogata
- Zona de comida al aire libre, parrilla, tumbonas
6500SF Dominical
- Precio: ¢2.308.633 por tres noches
- Capacidad: 14 huéspedes, 6 habitaciones, 7 camas, 4,5 baños
- Descripción: “Esta casa de lujo de 600 metros cuadrados, en Dominical, Costa Rica, está situada a 30 metros sobre el oleaje, en la costa de la mundialmente famosa selva tropical de Costa Rica, con espectaculares vistas al mar y suaves sonidos del océano desde todas las habitaciones”.
- Beneficios:
- Vista al mar, acceso a la playa
- Cocina, horno, cafetera, lavavajillas
- Wifi, zona de trabajo
- Estacionamiento gratuito
- Piscina al aire libre privada, agua salada, infinita
- Jacuzzi privado
- Tina, agua caliente
- Lavadora, secadora
- Mesa de ping-pong, material de lectura, juegos de mesa
- Aire acondicionado tipo split, ventilador de techo
- Detector de humo, detector de monóxido de carbono, extintor de incendios
- Patio privado, mobiliario exterior, zona de comida al aire libre, parrilla
Casa Dos Besos
- Precio: ¢1.461.000 por tres noches
- Capacidad: 7 huéspedes, 2 habitaciones, 5 camas, 2,5 baños
- Descripción: “Nueva obra maestra arquitectónica colonial española frente a la playa, con una gran piscina privada. A 20 pasos de la playa. Exuberantes jardines exóticos, palmeras, fuentes, playas y olas del océano que producen privacidad esperan tu llegada. A 15-30 minutos de canopy, caminatas, cascadas, kayak fluvial, excursiones en manglares. A poca distancia en auto de restaurantes ilimitados, vida nocturna”.
- Beneficios:
- Acceso a la playa
- Cocina, congelador, lavavajillas, horno
- Wifi
- Estacionamiento gratuito
- Piscina, tumbonas
- Agua caliente, ducha exterior
- TV, material de lectura, juegos de mesa
- Lavadora, secadora
- Patio privado, mobiliario exterior, zona de comida al aire libre, parrilla
- Detector de humo, extintor de incendios
- Cámaras de seguridad