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Álbum Panini 2026 detona un mercado paralelo en Costa Rica: ¿qué están dispuestos a dar los ticos para conseguir las postales faltantes?

El aumento en la inversión requerida para completar el álbum Panini para la Copa Mundial 2026 ha impulsado un mercado paralelo de compra, venta al menudeo y especulación sobre figuras altamente cotizadas.

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Por Randall Corella Vargas

Cada cuatro años, la fiebre por coleccionar el álbum Panini de la Copa Mundial de Fútbol se convierte en un fenómeno cultural que Costa Rica abraza con fervor. Esta pasión impulsa a miles de personas a sumergirse en la búsqueda, el intercambio y la inevitable especulación que rodea a cada nueva edición del álbum.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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