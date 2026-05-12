Negocios

Almacenes El Rey confirma nueva tienda en el Pacífico costarricense

Apertura estaría prevista luego de que se inaugure su tienda en Guadalupe

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Por Brandon Flores

Almacenes El Rey continúa su expansión en el territorio nacional y ahora prepara una nueva tienda en el Pacífico Costarricense; aunque por el momento, su enfoque está en la que construyen en El Alto de Guadalupe, la que será su tienda 19 en el país.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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