Almacenes El Rey confirma nueva tienda en el Pacífico costarricense

Almacenes El Rey continúa su expansión en el territorio nacional y ahora prepara una nueva tienda en el Pacífico Costarricense; aunque por el momento, su enfoque está en la que construyen en El Alto de Guadalupe, la que será su tienda 19 en el país.

Según datos que obtuvo El Financiero del expediente 01-0653-2025 de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), que fue confirmada por la cadena de tiendas departamentales, actualmente se encuentra en proceso una nueva sede en Puntarenas, específicamente en El Roble. Aunque no hay mucho detalle al respecto, la tienda estaría sobre la ruta nacional 23, en las cercanías de la planta de Alimentos Prosalud.

“Sí, actualmente Almacenes El Rey se encuentra desarrollando un nuevo proyecto en Puntarenas. Sin embargo, por el momento no se estarán brindando detalles adicionales sobre esta iniciativa, ya que la compañía se encuentra enfocada en la próxima apertura en Guadalupe”, dijo Carolina Carballo, gerente de mercadeo de la cadena.

Dicha apertura en Guadalupe está prevista para el segundo semestre de este año.

Un detalle a tomar en cuenta es que El Rey ya tiene un local en la zona de El Roble de Puntarenas, frente al AyA de la localidad, por lo que todavía no se puede asegurar que se trate de un traslado de sede.

De acuerdo con los documentos de Setena, el área del proyecto será de casi 9.450 metros cuadrados y tendrá espacio para 107 estacionamientos.

El Rey es una tienda departamental de capital costarricense y fundada en 1997, donde los clientes pueden encontrar artículos para mascotas, librería, comestibles, juguetes, hogar, cuidado personal, confitería, celebración y fiestas, recreación, automotriz, bebé, deportes y salud, electrodomésticos, ferretería, y muchos más.

Almacenes El Rey llegará este año a 19 tiendas. (Almacenes El Rey/Cortesía)

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