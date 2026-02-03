El Rey abrirá su tienda 19 en Costa Rica; vea la ubicación y posible apertura

Almacenes El Rey, empresa de capital costarricense fundada en 1997, continua su expansión en Costa Rica y ya tiene lista su siguiente sede.

El Financiero pudo confirmar con la empresa que su sede número 19 se ubicará en El Alto de Guadalupe de Goicoechea, sobre la ruta nacional secundaria 218. Estará cerca de donde actualmente se encuentra el supermercado Hiper Diego.

Esta es la carretera que lleva a Ipís y a Coronado.

“Almacenes El Rey estará próximo a abrir un nuevo almacén en Guadalupe, previsto para finales del segundo semestre de este año”, reveló Carolina Carballo, Gerente de Mercadeo de Almacenes El Rey.

La última apertura de El Rey había sido en octubre de 2024, específicamente en La Lima de Cartago. A este momento, esa es la tienda más grande de la marca en territorio nacional.

Antes de esta inauguración en Guadalupe, El Rey empleaba a más de 1.000 colaboradores en todas sus tiendas a lo largo del territorio nacional, de las cuales siete están fuera de la Gran Área Metropolitana.

El Rey es una tienda departamental donde los clientes pueden encontrar artículos para mascotas, librería, comestibles, juguetes, hogar, cuidado personal, confitería, celebración y fiestas, recreación, automotriz, bebé, deportes y salud, electrodomésticos, ferretería, y muchos más.

No obstante, dos de sus departamentos que sobresalen son el de artículos y productos para fiestas infantiles, así como materiales para estudiantes.

El Rey llegará a 19 sedes en Costa Rica. (Almacenes El Rey/Cortesía)

