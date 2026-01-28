Amazon, uno de los empleadores más importantes de Costa Rica, anuncia miles de despidos en todo el mundo

Amazon.com Inc., reconocido como uno de los empleadores más grandes e influyentes en Costa Rica, anunció este miércoles un nuevo recorte de personal que afectará a aproximadamente 16.000 empleados de su fuerza laboral corporativa a nivel global.

Esta decisión marca la última fase de un esfuerzo continuo por reducir el tamaño de la organización, sumándose a los 14.000 despidos de trabajadores administrativos (white-collar) ejecutados en octubre pasado.

Según fuentes cercanas a los planes de la compañía citadas por The Wall Street Journal, el objetivo total de la empresa rondaba los 30.000 recortes, lo que equivale a cerca del 10% de su personal corporativo.

Reestructuración y eliminación de capas

La noticia fue confirmada a través de un comunicado interno firmado por Beth Galetti, Vicepresidenta Senior de Experiencia de Personas y Tecnología de Amazon. En el mensaje, la ejecutiva explicó que estos movimientos buscan “fortalecer la organización reduciendo capas, aumentando la apropiación (ownership) y eliminando la burocracia".

“Si bien muchos equipos finalizaron sus cambios organizacionales en octubre, otros equipos no completaron ese trabajo hasta ahora”, señaló Galetti en el memorando compartido con los empleados.

El CEO de la compañía, Andy Jassy, ha defendido estas medidas no solo como un ahorro de costos, sino como un intento de revigorizar la cultura de Amazon. “Como equipo de liderazgo, estamos comprometidos a operar como la startup más grande del mundo. Y eso significa eliminar capas", afirmó Jassy en una conferencia con analistas tras la primera ronda de recortes.

El factor Inteligencia Artificial y el contexto económico

El anuncio se produce en un contexto de desaceleración en el crecimiento del empleo en Estados Unidos y preocupaciones económicas globales. Además, el avance de la Inteligencia Artificial (IA) ha llevado a las empresas tecnológicas a intentar hacer más con menos personal. Jassy advirtió previamente que la IA conduciría a una fuerza laboral más pequeña en el futuro.

Este fenómeno no es exclusivo de Amazon; recientemente, Pinterest anunció el despido de casi el 15% de su plantilla para redirigir recursos hacia roles relacionados con la IA.

Impacto en unidades de negocio y “bloat” pospandemia

Los recortes también responden a un “exceso” (bloat) en la organización derivado de la pandemia, periodo en el cual Amazon contrató a cerca de 100.000 trabajadores en poco tiempo para atender la demanda del comercio electrónico.

Como parte de esta reorganización estratégica, Amazon confirmó el cierre de sus tiendas de comestibles Fresh and Go. La empresa decidió centrar sus esfuerzos en la expansión de Whole Foods Market y en las entregas el mismo día desde sus almacenes. Según un memorando interno revisado por el Wall Street Journal, los empleados que gestionaban los negocios de Fresh and Go están siendo despedidos.

Condiciones para los afectados

Aunque el comunicado oficial no detalla el desglose de los despidos por país, lo que mantiene a la expectativa a las operaciones locales en territorios clave como Costa Rica, la empresa delineó el plan de soporte para los afectados:

Reubicación interna: A la mayoría de los empleados basados en EE. UU. se les ofrecerán 90 días para buscar un nuevo rol dentro de la empresa.

A la mayoría de los empleados basados en EE. UU. se les ofrecerán 90 días para buscar un nuevo rol dentro de la empresa. Soporte internacional: Galetti aclaró que los tiempos variarán internacionalmente según los requisitos locales de cada país.

Galetti aclaró que los tiempos variarán internacionalmente según los requisitos locales de cada país. Indemnización: Para quienes no encuentren otro rol o decidan irse, se ofrecerá pago por despido (severance), servicios de recolocación externa y beneficios de seguro médico.

Galetti cerró el comunicado asegurando que no planean que estos anuncios se conviertan en una “nueva rutina” de recortes cada pocos meses, aunque continuarán evaluando la estructura de los equipos constantemente.