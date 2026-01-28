Negocios

Amazon, uno de los empleadores más importantes de Costa Rica, anuncia miles de despidos en todo el mundo

Por Redacción EF

Amazon.com Inc., reconocido como uno de los empleadores más grandes e influyentes en Costa Rica, anunció este miércoles un nuevo recorte de personal que afectará a aproximadamente 16.000 empleados de su fuerza laboral corporativa a nivel global.








