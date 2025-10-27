Negocios

Amazon, uno de los empleadores privados más importantes de Costa Rica con 15.000 colaboradores, anuncia la mayor ola de despidos de su historia

Por Redacción EF

El gigante tecnológico Amazon, uno de los principales empleadores privados de Costa Rica con aproximadamente 15.000 colaboradores, ejecutará a partir de este martes el mayor recorte de personal en su historia: hasta 30.000 despidos corporativos a nivel mundial, según reportes de Reuters y The Wall Street Journal.​








