Análisis del Black Friday: las mejores rebajas en electrodomésticos ocurren meses antes

Datos recopilados por ‘El Financiero’ confirman que el Black Friday no lidera los días de las mayores rebajas

Por Tatiana Soto Morales

El análisis del Black Friday 2025, realizado por El Financiero, demostró que los mejores precios del año se encuentran principalmente durante los primeros meses del segundo semestre del año. Al menos ese es el caso de los electrodomésticos.








