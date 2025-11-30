Análisis del Black Friday: las mejores rebajas en electrodomésticos ocurren meses antes

El análisis del Black Friday 2025, realizado por El Financiero, demostró que los mejores precios del año se encuentran principalmente durante los primeros meses del segundo semestre del año. Al menos ese es el caso de los electrodomésticos.

Durante ocho meses se recopilaron precios de microondas, aires acondicionados, refrigeradoras, centros de lavado y pantallas en los sitios web oficiales de Gollo, Monge, Walmart y Simán. Ese seguimiento permitió demostrar que buena parte de estos productos alcanza sus valores más bajos en fechas alejadas del famoso día de descuentos. La evidencia recopilada apunta a un patrón claro: las rebajas de mitad de año superan con facilidad las del Black Friday.

De los 34 artículos identificados con descuento durante el Viernes Negro, 21 tuvieron precios más competitivos en otros meses. De ese grupo competitivo, el 57% corresponde a promociones en julio o agosto.

Según Gustavo Vargas, profesor de la Maestría en Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica (TEC), el Día de la Madre podría ser uno de los principales responsables de este comportamiento.

“Los comercios empiezan a prepararse desde el mes de junio para el Día de la Madre para que ojalá en julio ya tener las promociones por más tiempo y no solamente en dos semanas de agosto”, analizó Vargas.

EF analizó junto a Vargas y a Gustavo Cubillo, investigador y profesor de la Escuela de Administración del Tecnológico de Costa Rica (TEC), las posibles razones que están detrás de los precios bajos en épocas distintas al Black Friday. Este medio también le consultó a los comercios involucrados sobre las razones, pero al cierre de esta edición no respondieron las consultas.

Las pantallas son uno de los artículos que EF encontró con un precio más económico en julio y agosto. (El Financiero/Capturas de pantalla Tatiana Soto / El Financiero)

Mejores precios fuera de BF

Quienes adquirieron la pantalla Samsung Crystal 2024 LED de 85 pulgadas (“) en Simán durante el Viernes Negro pagaron una factura de ¢160.000 mayor que los compradores del mismo modelo en agosto.

Asimismo, los cazadores de ofertas que adquirieron el aire acondicionado LG Mini Split inverter 18,000 BTU en el día de descuentos de noviembre pagaron ¢6.000 más en relación con quienes lo hicieron en julio.

Otro comercio tiene resultados similares. En Walmart el aire acondicionado Whirlpool 11000 BTU tuvo un precio ligeramente menor en julio: ¢8.091 menos que el 28 de noviembre del 2025.

En Gollo uno de los casos se refleja en el centro de lavado Frigidaire Frontal Superior 20 Kg y 21 Kg. Pasó de ¢629.715 en julio a ¢669.885 en el viernes de descuentos.

El microondas empotrable marca Frigidaire 1.1CP es uno de los ejemplos en Monge. Durante el Black Friday se cotizó en ¢20.000 por encima del precio que tuvo en julio.

Posibles razones

Si bien todos los comercios también contaron con descuentos favorables para el bolsillo del consumidor durante el Viernes Negro, el resultado general es que la mayor cantidad de descuentos en electrodomésticos se concentró entre julio y agosto. Adicionalmente, junio, septiembre y octubre también aparecen entre los precios más bajos.

El Financiero analizó y comparó los precios de los mismos artículos durante meses para corroborar si en el Viernes Negro se hacen los mejores descuentos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para Cubillo, una de las posibles explicaciones se relaciona con que el mes de julio coincide con las vacaciones escolares de medio periodo, un momento en el que aumenta la demanda de productos de entretenimiento para el hogar, como pantallas para ver más películas en familia. Además, descarta que el tipo de cambio incida en un encarecimiento durante el Viernes Negro: este año, dice, el dólar no ha mostrado sobresaltos y más bien ha predominado la apreciación del colón.

Vargas, por su parte, señala que el Día de la Madre termina imponiéndose sobre el Viernes Negro en términos de conveniencia. La celebración llega cuando los consumidores ya realizaron el pago parcial del Impuesto sobre la Renta, lo que les brinda un margen de maniobra financiera que suele traducirse en mayor disposición de compra.

¿Cuándo es mejor comprar?

El momento ideal para comprar depende, en gran medida, del tipo de producto. En el caso de los electrodomésticos, los datos muestran con claridad que julio y agosto concentran las mejores oportunidades, aunque no se descarta que un descuento similar —o incluso superior— pueda aparecer durante el Black Friday.

Vargas añade que, en ocasiones, las rebajas más agresivas del Viernes Negro se concentran en modelos que ya no son tan recientes, especialmente cuando el mercado introduce versiones más avanzadas. No obstante, esta dinámica no suele replicarse en categorías tecnológicas de alta rotación, como consolas de videojuegos, celulares o computadoras, donde el Black Friday y el Cyber Monday continúan marcando la pauta.

El Financiero publicará en una próxima entrega los hallazgos específicos del análisis de precios en productos tecnológicos, con el fin de ofrecer una guía más precisa para quienes buscan renovar sus dispositivos.

La recopilación de datos para este estudio se realizó el último viernes o fin de semana de cada mes, desde marzo hasta noviembre, lo que permitió comparar los precios con consistencia y captar el comportamiento real de las promociones a lo largo del año.