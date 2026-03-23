Negocios

Auto Mercado abre más de 20 vacantes en el país: vea puestos, requisitos y ubicaciones

Auto Mercado publicó 24 vacantes en Costa Rica en áreas operativas, logística y atención al cliente. Conozca puestos, requisitos y cómo aplicar.

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Por Redacción EF

La Auto Mercado publicó 24 vacantes en Costa Rica durante la última semana, con oportunidades en supermercados, centros de distribución y plantas operativas.








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Redacción EF

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