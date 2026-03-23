Auto Mercado abre más de 20 vacantes en el país: vea puestos, requisitos y ubicaciones

La Auto Mercado publicó 24 vacantes en Costa Rica durante la última semana, con oportunidades en supermercados, centros de distribución y plantas operativas.
Los puestos están disponibles en zonas como Heredia, San José, Alajuela y Cartago, y abarcan perfiles operativos, servicio al cliente, logística, seguridad y producción.
¿Qué tipos de puestos hay?
Las vacantes se concentran principalmente en posiciones operativas y de atención al cliente, muchas de ellas con requisitos accesibles.
Entre los puestos disponibles destacan:
- Auxiliares de planta, limpieza y almacén
- Gondoleros y auxiliares Vindi
- Cajeros y personal de cafetería
- Panaderos y personal de alimentos
- Vigilantes y encargados de seguridad
- Choferes y personal logístico
- Alistadores de mercadería en centros de distribución
También hay posiciones temporales y de medio tiempo, principalmente en áreas operativas.
Ejemplos de vacantes recientes
Entre las oportunidades más recientes publicadas el 20 de marzo se encuentran:
- Alistador de mercadería (Heredia): requiere secundaria completa y al menos un año de experiencia en logística o centros de distribución.
- Cajera de cafetería (Heredia): solicita tercer año aprobado, experiencia mínima de seis meses y carné de manipulación de alimentos.
- Auxiliar Vindi (Guachipelín): enfocado en atención al cliente, reposición y facturación.
En días previos también se abrieron plazas como:
- Panadero (Alajuela y Santa Ana)
- Auxiliar de limpieza (Río Oro y Moravia)
- Gondolero (Tres Ríos y San José)
- Auxiliar de embutidos y quesos (Curridabat)
- Vigilantes y encargados de seguridad (Guayabos, Guachipelín y Heredia)
Requisitos: ¿qué piden?
En la mayoría de los casos, los requisitos son similares:
- Tercer año de secundaria o bachillerato en educación media
- Experiencia mínima de seis meses (según el puesto)
- Disponibilidad para horarios rotativos, fines de semana y feriados
- Carné de manipulación de alimentos (para puestos en alimentos)
Para puestos específicos, como logística o seguridad, se solicita experiencia adicional o conocimientos técnicos básicos.
Ubicaciones con más oportunidades
Las vacantes se concentran principalmente en:
- Heredia (Santo Domingo, Flores, Heredia centro)
- San José (Escazú, Curridabat, Santa Ana, Moravia)
- Alajuela (Guácima, Alajuela centro)
- Cartago (Tres Ríos)
Modalidad y condiciones
La mayoría de los puestos son presenciales, de jornada completa y con horarios rotativos.
También existen opciones temporales (de dos a cuatro meses) y de medio tiempo, especialmente para fines de semana.
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden postularse a través del portal de empleo de Auto Mercado, donde deben crear o actualizar su perfil, seleccionar la vacante de interés y adjuntar su currículum.