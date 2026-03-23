Auto Mercado abre más de 20 vacantes en el país: vea puestos, requisitos y ubicaciones

La Auto Mercado publicó 24 vacantes en Costa Rica durante la última semana, con oportunidades en supermercados, centros de distribución y plantas operativas.

Los puestos están disponibles en zonas como Heredia, San José, Alajuela y Cartago, y abarcan perfiles operativos, servicio al cliente, logística, seguridad y producción.

(JORGE CASTILLO)

¿Qué tipos de puestos hay?

Las vacantes se concentran principalmente en posiciones operativas y de atención al cliente, muchas de ellas con requisitos accesibles.

Entre los puestos disponibles destacan:

Auxiliares de planta, limpieza y almacén

Gondoleros y auxiliares Vindi

Cajeros y personal de cafetería

Panaderos y personal de alimentos

Vigilantes y encargados de seguridad

Choferes y personal logístico

Alistadores de mercadería en centros de distribución

También hay posiciones temporales y de medio tiempo, principalmente en áreas operativas.

Ejemplos de vacantes recientes

Entre las oportunidades más recientes publicadas el 20 de marzo se encuentran:

Alistador de mercadería (Heredia): requiere secundaria completa y al menos un año de experiencia en logística o centros de distribución.

requiere secundaria completa y al menos un año de experiencia en logística o centros de distribución. Cajera de cafetería (Heredia): solicita tercer año aprobado, experiencia mínima de seis meses y carné de manipulación de alimentos.

solicita tercer año aprobado, experiencia mínima de seis meses y carné de manipulación de alimentos. Auxiliar Vindi (Guachipelín): enfocado en atención al cliente, reposición y facturación.

En días previos también se abrieron plazas como:

Panadero (Alajuela y Santa Ana)

Auxiliar de limpieza (Río Oro y Moravia)

Gondolero (Tres Ríos y San José)

Auxiliar de embutidos y quesos (Curridabat)

Vigilantes y encargados de seguridad (Guayabos, Guachipelín y Heredia)

Requisitos: ¿qué piden?

En la mayoría de los casos, los requisitos son similares:

Tercer año de secundaria o bachillerato en educación media

Experiencia mínima de seis meses (según el puesto)

Disponibilidad para horarios rotativos, fines de semana y feriados

Carné de manipulación de alimentos (para puestos en alimentos)

Para puestos específicos, como logística o seguridad, se solicita experiencia adicional o conocimientos técnicos básicos.

Ubicaciones con más oportunidades

Las vacantes se concentran principalmente en:

Heredia (Santo Domingo, Flores, Heredia centro)

San José (Escazú, Curridabat, Santa Ana, Moravia)

Alajuela (Guácima, Alajuela centro)

Cartago (Tres Ríos)

Modalidad y condiciones

La mayoría de los puestos son presenciales, de jornada completa y con horarios rotativos.

También existen opciones temporales (de dos a cuatro meses) y de medio tiempo, especialmente para fines de semana.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden postularse a través del portal de empleo de Auto Mercado, donde deben crear o actualizar su perfil, seleccionar la vacante de interés y adjuntar su currículum.