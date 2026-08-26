Negocios

AutoXperience se une a Nacascolo Holdings para facilitar la venta de vehículos usados

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

La compañía costarricense del sector automotriz AutoXperience anunció su incorporación a la aceleradora de negocios Nacascolo Holdings.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
AutoXperienceNacascolo HoldingsVehículos usadosempresascompraventa
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.