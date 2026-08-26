AutoXperience se une a Nacascolo Holdings para facilitar la venta de vehículos usados

La compañía costarricense del sector automotriz AutoXperience anunció su incorporación a la aceleradora de negocios Nacascolo Holdings.

En esta nueva etapa tiene como objetivo fortalecer el crecimiento de la empresa y ampliar sus capacidades comerciales, operativas y tecnológicas en el mercado nacional.

AutoXperience se especializa en la compra y venta de vehículos usados con una antigüedad máxima de cinco años, con un enfoque en las marcas y los modelos de mayor demanda en el país.

Desde su creación en el 2019, la firma ha comercializado más de 2.000 unidades.

La integración le permite a Nacascolo Holdings consolidar su participación en el sector automotriz, ampliar sus capacidades y alcance, mediante la integración de una compañía con más de 6 años de trayectoria en el mercado de vehículos usados.

“Estamos muy entusiasmados por iniciar esta nueva etapa junto a AutoXperience. Encontramos una empresa con una visión clara, una amplia experiencia en el sector y un compromiso con brindar confianza y respaldo a sus clientes. Esta oportunidad nos permitirá unir fortalezas, crecer en conjunto y continuar desarrollando una propuesta que responda a las necesidades de las personas al comprar o vender un vehículo”, afirmó Rodrigo Volio, CEO de Nacascolo Holdings.

Como parte de su oferta, AutoXperience cuenta con vehículos bajo el sello “probados y certificados”.

Cada unidad es evaluada por un tercero especializado mediante una inspección de 70 puntos y pruebas en carretera, realizadas después de completar las revisiones y ajustes necesarios.

Dependiendo del tipo y modelo del automóvil, la oferta puede incluir planes de mantenimiento de 10.000 o 20.000 kilómetros, o con una vigencia de hasta un año, así como coberturas extendidas de 6 meses o un año.

Herramientas tecnológicas y certificación

El modelo de negocio de la compañía busca simplificar el proceso de adquisición y venta de automóviles mediante el uso de canales digitales.

A través de su plataforma en línea, los usuarios pueden explorar el inventario, solicitar cotizaciones y evaluar opciones de financiamiento sin la necesidad de visitar una sucursal física.

El uso de plataformas digitales permite a los usuarios explorar inventarios, solicitar cotizaciones y evaluar opciones de financiamiento de manera remota. (Cortesía /Cortesía de AutoXperience)

Además, la empresa dispone de asistentes virtuales habilitados las 24 horas para resolver dudas sobre los modelos, las coberturas y los créditos.

El fundador de AutoXperience, Erick Xirinachs, explicó que desde el inicio el propósito de la compañía ha sido transformar la experiencia de compra, para responder a la necesidad de los clientes de contar con información clara, acompañamiento y respaldo.

Para garantizar la calidad del inventario, la oferta incluye unidades bajo un sello de certificación.

Para las personas interesadas en vender su vehículo, la plataforma ofrece una sección que permite iniciar el trámite de manera remota.

Los usuarios cargan la información y las fotografías de la unidad y, si cumplen con los criterios establecidos, reciben una oferta inicial en un plazo máximo de 48 horas.