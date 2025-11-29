Avianca activa plan de protección a pasajeros tras interrupción de vuelos durante 10 días, ¿en qué consiste y qué está pasando?

El transporte aéreo atraviesa días complicados desde que Avianca, Volaris y otras compañías anunciaron el cierre temporal de ventas durante varios días. La razón detrás es un fabricante europeo que tienen en común: Airbus A320.

Las aerolíneas trabajan con su sistema de software, en el cual se detectó un problema de corrupción de datos de control de vuelo asociados a radiación solar intensa.

Según informó AFP el 28 de noviembre, la anomalía salió a la luz después de un incidente registrado el martes 25 de este mes, cuando un avión de JetBlue que cubría la ruta Cancún–Newark perdió por unos instantes los comandos de vuelo y descendió bruscamente antes de aterrizar de emergencia en Tampa, Florida.

Tras revisar el caso, Airbus determinó que parte de la flota requiere una actualización inmediata, y la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) respaldó la instrucción mediante una directiva que obliga a detener los aviones involucrados al llegar a sus bases de mantenimiento.

Avianca, que suspendió sus operaciones de venta de boletos hasta el 8 de diciembre, activó un plan de protección a los pasajeros ante esta eventualidad que consiste en ofrecer un reacomodo en las opciones disponibles más cercanas, ya sean de su misma página o de otras aerolíneas con las que tienen relación comercial.

Entre estas últimas, se encuentran 25 parte de la Star Alliance Services GmbH, una alianza mundial de aviación conformada en 1997, de la que es miembro.

Por lo tanto, de utilizar el plan, es posible que los clientes sean trasladados por alguna de estas aerolíneas siempre que no estén también afectadas por esta u otra circunstancia:

AEGEAN

Air Canada

Air China

Air India

Air New Zealand

ANA (All Nippon Airways)

Asiana Airlines

Austrian

Avianca

Brussels Airlines

CopaAirlines

Croatia Airlines

EgyptAir

Ethiopian Airlines

EVA AIR

LOT Polish Airlines

Lufthansa

Shenzhen Airlines

Singapore Airlines

South African Airways

SWISS

TAP Air Portugal

THAI

Turkish Airlines

United

Por otro lado, un comunicado de Volaris en la mañana de este sábado 29 de noviembre informó que la actualización del sistema se mantenía exitosa y solo restaban 19 aeronaves por intervenir, por lo que se dedicaría todo el día a trabajar en ello y reducir los inconvenientes en los itinerarios a la mayor brevedad.

No obstante, tanto Avianca como Volaris recomendaron a sus clientes revisar con frecuencia el estado del vuelo antes de presentarse al aeropuerto y así evitar inconvenientes una vez estén en el lugar.

Se estima la afectación de unos 6.000 aviones A320 a nivel mundial; el 85% requiere una actualización informática estándar, mientras que el 15% restante necesita reemplazo de equipos o componentes, con tiempos de trabajo más largos.

Hasta ahora, se desconoce cuántos pasajeros o vuelos se han visto afectados.