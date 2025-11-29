Negocios

Avianca activa plan de protección a pasajeros tras interrupción de vuelos durante 10 días, ¿en qué consiste y qué está pasando?

Avianca, Volaris y otras aerolíneas suspendieron temporalmente las ventas por una directiva emitida ante fallas del software utilizado en sus aviones

Por Marcia Solano Miller

El transporte aéreo atraviesa días complicados desde que Avianca, Volaris y otras compañías anunciaron el cierre temporal de ventas durante varios días. La razón detrás es un fabricante europeo que tienen en común: Airbus A320.








