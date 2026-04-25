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BAC realizará subasta de vehículos: vea las opciones con hasta 35% de descuento y desde $3.255

BAC Credomatic realizará una subasta de vehículos en mayo de 2026 con precios desde $3.255. Conozca los modelos disponibles y sus características.

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Por Alonso Ramírez

El BAC Credomatic realizará una subasta de vehículos el viernes 8 y sábado 9 de mayo de 2026, en la que pondrá a disposición del público distintas unidades con descuentos de hasta 35% sobre su precio base.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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