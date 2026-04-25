BAC realizará subasta de vehículos: vea las opciones con hasta 35% de descuento y desde $3.255

El BAC Credomatic realizará una subasta de vehículos el viernes 8 y sábado 9 de mayo de 2026, en la que pondrá a disposición del público distintas unidades con descuentos de hasta 35% sobre su precio base.
La actividad se desarrollará en Plywood Park, en Colima de Tibás, en horario de 9:00 a. m. a 5:30 p. m., y contempla una oferta más amplia de vehículos.
Opciones desde $3.255
Entre las alternativas de menor precio destaca un JAC J5 2013 (placa BGD361), un sedán a gasolina de 1.499 c.c. y transmisión manual. Registra 92.948 kilómetros, cuenta con marchamo 2026 y RTV hasta enero de 2022. Tiene capacidad para cinco personas y se reporta en buen estado general, aunque presenta rayones en la carrocería y un golpe en el costado izquierdo.
En este mismo rango aparece un MG MG3 2018 (placa BQX046), automático, de 1.500 c.c. y 102.765 kilómetros. Tiene marchamo 2026 y RTV hasta junio de 2025. Su estado es regular: muestra desgaste en el volante, golpes en la carrocería y fallas al realizar cambios, además de posibles problemas en rótulas o tijeretas.
También se incluye un Citroën C-Elysee 2018 (placa BPV388), automático, de 1.587 c.c., con 80.975 kilómetros. Cuenta con marchamo 2026 y RTV hasta agosto de 2023. Presenta golpes y rayones en la carrocería.
Rango intermedio
En un nivel intermedio figura un Renault Kwid 2023 (placa SMM986), manual, de 1.000 c.c. y 100.403 kilómetros. Tiene marchamo 2026 y RTV vigente hasta junio de 2027. Se reporta en buen estado general, aunque con golpes y raspones en la carrocería.
Otro modelo es el SsangYong Korando 2018 (placa BPQ772), automático, de 1.998 c.c., con 191.599 kilómetros. Cuenta con marchamo 2025 y RTV hasta febrero de 2025. Su estado es regular, con alto kilometraje, daños visibles y dificultades para encender.
En este grupo también aparece un MG MG3 2020 (placa BTD120), manual, de 1.500 c.c., con 79.524 kilómetros. Tiene marchamo 2025 y RTV hasta octubre de 2025. Se describe en buen estado general, con daños estéticos en la carrocería.
Modelos más recientes
Entre las unidades más nuevas se encuentra un Chery Tiggo 2 Pro 2024 (placa BZG305), automático, de 1.500 c.c., con 69.639 kilómetros. Cuenta con marchamo 2026 y RTV hasta mayo de 2026. Se reporta en buen estado general, con algunos golpes y raspones.
En esa misma línea está el Kaiyi X3 2024 (placa BYQ775), automático, de 1.500 c.c., con 65.132 kilómetros. Tiene marchamo 2026 y RTV hasta mayo de 2025, y presenta daños estéticos menores.
También se incluye un Chevrolet Onix LS 2022 (placa BWL633), automático, de 1.000 c.c., con 123.028 kilómetros. Cuenta con marchamo 2025 y RTV hasta marzo de 2026. Se reporta en buen estado general, con golpes y raspones.
Asimismo, se ofrece un Citroën C-Elysee 2022 (placa MMR700), automático, de 1.587 c.c., con 71.667 kilómetros. Tiene marchamo 2026 y RTV hasta octubre de 2025, y se describe en buen estado general, sin observaciones relevantes.
Otro vehículo disponible es el DFSK Glory 560 2023 (placa BYT372), manual, de 1.500 c.c., con 43.558 kilómetros. Cuenta con marchamo 2025 y RTV hasta febrero de 2027. Se reporta en estado regular, con daños en la carrocería.
Finalmente, se incluye un JAC JS8 2024 (placa CCF570), automático, de 1.500 c.c., con marchamo 2026 y RTV hasta octubre de 2027. Aunque presenta buen estado general, tiene una condición particular: el tablero no enciende, por lo que no es posible verificar el kilometraje.
Recomendación para interesados
La subasta representa una alternativa para adquirir un vehículo a menor precio; sin embargo, se recomienda revisar cuidadosamente el estado de cada unidad, el kilometraje, la vigencia de la revisión técnica y las condiciones mecánicas antes de participar.