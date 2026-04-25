BAC realizará subasta de vehículos: vea las opciones con hasta 35% de descuento y desde $3.255

El BAC Credomatic realizará una subasta de vehículos el viernes 8 y sábado 9 de mayo de 2026, en la que pondrá a disposición del público distintas unidades con descuentos de hasta 35% sobre su precio base.

La actividad se desarrollará en Plywood Park, en Colima de Tibás, en horario de 9:00 a. m. a 5:30 p. m., y contempla una oferta más amplia de vehículos.

Opciones desde $3.255

Entre las alternativas de menor precio destaca un JAC J5 2013 (placa BGD361), un sedán a gasolina de 1.499 c.c. y transmisión manual. Registra 92.948 kilómetros, cuenta con marchamo 2026 y RTV hasta enero de 2022. Tiene capacidad para cinco personas y se reporta en buen estado general, aunque presenta rayones en la carrocería y un golpe en el costado izquierdo.

(BAC/BAC)

En este mismo rango aparece un MG MG3 2018 (placa BQX046), automático, de 1.500 c.c. y 102.765 kilómetros. Tiene marchamo 2026 y RTV hasta junio de 2025. Su estado es regular: muestra desgaste en el volante, golpes en la carrocería y fallas al realizar cambios, además de posibles problemas en rótulas o tijeretas.

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También se incluye un Citroën C-Elysee 2018 (placa BPV388), automático, de 1.587 c.c., con 80.975 kilómetros. Cuenta con marchamo 2026 y RTV hasta agosto de 2023. Presenta golpes y rayones en la carrocería.

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Rango intermedio

En un nivel intermedio figura un Renault Kwid 2023 (placa SMM986), manual, de 1.000 c.c. y 100.403 kilómetros. Tiene marchamo 2026 y RTV vigente hasta junio de 2027. Se reporta en buen estado general, aunque con golpes y raspones en la carrocería.

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Otro modelo es el SsangYong Korando 2018 (placa BPQ772), automático, de 1.998 c.c., con 191.599 kilómetros. Cuenta con marchamo 2025 y RTV hasta febrero de 2025. Su estado es regular, con alto kilometraje, daños visibles y dificultades para encender.

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En este grupo también aparece un MG MG3 2020 (placa BTD120), manual, de 1.500 c.c., con 79.524 kilómetros. Tiene marchamo 2025 y RTV hasta octubre de 2025. Se describe en buen estado general, con daños estéticos en la carrocería.

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Modelos más recientes

Entre las unidades más nuevas se encuentra un Chery Tiggo 2 Pro 2024 (placa BZG305), automático, de 1.500 c.c., con 69.639 kilómetros. Cuenta con marchamo 2026 y RTV hasta mayo de 2026. Se reporta en buen estado general, con algunos golpes y raspones.

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En esa misma línea está el Kaiyi X3 2024 (placa BYQ775), automático, de 1.500 c.c., con 65.132 kilómetros. Tiene marchamo 2026 y RTV hasta mayo de 2025, y presenta daños estéticos menores.

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También se incluye un Chevrolet Onix LS 2022 (placa BWL633), automático, de 1.000 c.c., con 123.028 kilómetros. Cuenta con marchamo 2025 y RTV hasta marzo de 2026. Se reporta en buen estado general, con golpes y raspones.

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Asimismo, se ofrece un Citroën C-Elysee 2022 (placa MMR700), automático, de 1.587 c.c., con 71.667 kilómetros. Tiene marchamo 2026 y RTV hasta octubre de 2025, y se describe en buen estado general, sin observaciones relevantes.

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Otro vehículo disponible es el DFSK Glory 560 2023 (placa BYT372), manual, de 1.500 c.c., con 43.558 kilómetros. Cuenta con marchamo 2025 y RTV hasta febrero de 2027. Se reporta en estado regular, con daños en la carrocería.

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Finalmente, se incluye un JAC JS8 2024 (placa CCF570), automático, de 1.500 c.c., con marchamo 2026 y RTV hasta octubre de 2027. Aunque presenta buen estado general, tiene una condición particular: el tablero no enciende, por lo que no es posible verificar el kilometraje.

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Recomendación para interesados

La subasta representa una alternativa para adquirir un vehículo a menor precio; sin embargo, se recomienda revisar cuidadosamente el estado de cada unidad, el kilometraje, la vigencia de la revisión técnica y las condiciones mecánicas antes de participar.