BAC: subasta de carros ofrece 40 vehículos, en cuenta un Maserati Levante SQ 4, pero debe darse prisa

Por Redacción EF

El BAC llevará a cabo una subasta de carros que incluye 40 unidades, entre ellas un Maserati Levante SQ 4, un Mercedes Benz OFFROAD y un BMW X5.








