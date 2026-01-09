BAC: subasta de carros ofrece 40 vehículos, en cuenta un Maserati Levante SQ 4, pero debe darse prisa

El BAC llevará a cabo una subasta de carros que incluye 40 unidades, entre ellas un Maserati Levante SQ 4, un Mercedes Benz OFFROAD y un BMW X5.

El evento es el sábado 10 de enero, en un horario continuo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. La subasta comenzó el viernes 9 de enero, según la página web de esta entidad financiera.

La actividad exige que toda oferta se realice de forma presencial durante los días señalados.

Según las condiciones estipuladas, los interesados deben registrar su participación mediante un formulario oficial y presentar su código de seguimiento en el lugar de la subasta, o bien, completar el trámite directamente en el sitio.

Es importante señalar que todos los vehículos se venden en sus condiciones actuales (“como están”), por lo que la entidad recomienda verificar el estado físico y mecánico antes de ofertar, ya que no cuentan con garantía una vez formalizada la compra.

Metodología de precio

El precio publicado para cada lote es de referencia. Las ofertas pueden realizarse por un monto mayor o menor a dicha cifra, y la ganadora será la más alta tomando como base ese valor referencial.

La mayoría de los bienes cuentan con un descuento aplicado del 35%, salvo excepciones indicadas.

A continuación, se detalla la lista completa de carros disponibles con sus características específicas:

Mercedes Benz OFFROAD (2021)

TVC998 Mercedes Benz OFFROAD 2021 (BAC/BAC)

Identificado con la placa TVC998, este vehículo cuenta con marchamo 2026 y RTV vigente hasta agosto de 2025. Posee motor gasolina de 1.991 c.c., transmisión automática y un kilometraje de 63.431 km. Su capacidad es para 5 personas. El estado general es bueno, aunque presenta golpes y raspones de carrocería. Su precio de referencia es de $35.786,00 y, tras un descuento del 35%, la oferta mínima inicia en $23.261,00.

BMW X5 (2020)

Este SUV porta la placa BWL325. Tiene marchamo 2026 y RTV hasta mayo de 2026. Es de combustible diésel, cilindrada 3.000 c.c. y transmisión automática, registrando 109.158 km. Se encuentra en buen estado general, con golpes y raspones en carrocería. El precio de referencia es $47.847,00, con una oferta mínima de $31.101,00.

CAN-AM OUTLANDER XMR (2018)

Vehículo tipo cuadraciclo con placa MOT681050. Marchamo 2026 y RTV no disponible (ND). Motor gasolina de 1.000 c.c. y transmisión manual. El kilometraje es ilegible y su capacidad es para 2 personas. Se reporta en estado regular con raspones y rayones; importante destacar que no enciende ni da ignición. Precio de referencia: $10.829,00. Oferta mínima: $7.039,00.

Chevrolet Groove Premier (2025)

Modelo reciente con placa ABD996, marchamo 2026 y RTV hasta junio de 2026. Motor gasolina de 1.500 c.c., automático y con bajo kilometraje de 1.519 km. Capacidad para 5 personas y buen estado general. Precio referencia: $22.477,00. Oferta mínima: $14.610,00.

Jaecoo J7 (2024)

Identificado con la placa RCM113, cuenta con marchamo 2026 y RTV hasta marzo de 2026. Motor gasolina 1.600 c.c., transmisión automática y 30.937 km de recorrido. Buen estado general. Precio referencia: $20.243,00. Oferta mínima: $13.158,00.

BYD TANG EV GS (2023)

Automóvil eléctrico placa BXP843, marchamo 2025 y RTV hasta marzo de 2025. Transmisión automática y 32.129 km. Buen estado general. Este lote tiene un descuento del 15%. Precio referencia: $29.353,00. Oferta mínima: $24.400,00.

Jetour X 70 (2025)

Placa FFB612, con marchamo 2026 y RTV hasta febrero de 2026. Motor gasolina 1.500 c.c., automático y 20.966 km. Buen estado general, aunque presenta golpes en carrocería. Precio referencia: $26.005,00. Oferta mínima: $16.903,00.

Kia Sportage (2017)

Placa VYC082, marchamo 2026 y RTV vencido (referencia Feb.21). Motor gasolina 1.999 c.c., automático con 44.234 km. Buen estado general, con raspones y rayones en carrocería. Precio referencia: $15.886,00. Oferta mínima: $10.326,00.

Suzuki APV (2019)

Unidad con placa CL317035, marchamo 2026 y RTV mayo de 2026. Motor gasolina 1.590 c.c., manual, con 186.773 km. Capacidad para 2 personas. Estado regular, kilometraje alto, golpes y raspones en carrocería. Precio referencia: $11.016,00. Oferta mínima: $7.160,00.

Suzuki APV (2019)

Segunda unidad de este modelo con placa CL317036. Marchamo 2026 y RTV junio de 2025. Motor gasolina 1.590 c.c., manual, con 221.012 km. Estado regular, kilometraje alto, golpes y raspones. Precio referencia: $11.651,00. Oferta mínima: $7.573,00.

Ford Explorer (2014)

Placa MLF017, marchamo 2026 y RTV julio de 2022. Motor gasolina 3.500 c.c., automático, 112.336 km. Buen estado general. Precio referencia: $10.825,00. Oferta mínima: $7.036,00.

Renault Duster 1.3 (2023)

Placa BYV879, marchamo 2026 y RTV septiembre de 2025. Motor gasolina 1.500 c.c., automático, 11.477 km. Buen estado general con golpes y raspones en carrocería. Precio referencia: $18.416,00. Oferta mínima: $11.970,00.

Kia Forte (2018)

Placa SSN316, marchamo 2025 y RTV junio de 2022. Motor gasolina 1.591 c.c., automático, 252.604 km. Estado regular; presenta golpes y raspones en carrocería y bumpers, la cajuela está dañada (no cierra) y tiene sonido en el motor. Precio referencia: $6.823,00. Oferta mínima: $4.435,00.

Ssang Yong Korando (2018)

Placa BPQ772, marchamo 2025 y RTV febrero de 2025. Motor gasolina 1.998 c.c., automático, 191.599 km. Estado regular, kilometraje alto, golpes y raspones. Nota mecánica: cuesta mucho que encienda. Precio referencia: $9.111,00. Oferta mínima: $5.922,00.

Changan CS 35 PLUS (2023)

Placa BXS577, marchamo 2026 y RTV julio de 2026. Motor gasolina 1.400 c.c., automático, 32.683 km. Buen estado general. Precio referencia: $14.627,00. Oferta mínima: $9.508,00.

MG MG 3 COM (2020)

Placa BTD120, marchamo 2025 y RTV octubre de 2025. Motor gasolina 1.500 c.c., manual, 79.524 km. Buen estado general, con golpes y raspones en carrocería. Precio referencia: $10.168,00. Oferta mínima: $6.609,00.

Chevrolet Onix LS (2022)

Placa BWL633, marchamo 2025 y RTV marzo de 2026. Motor gasolina 1.000 c.c., automático, 123.028 km. Buen estado general, con golpes y raspones en carrocería. Precio referencia: $14.162,00. Oferta mínima: $9.205,00.

Chery Tiggo 8 (2024)

Placa AAY108, marchamo 2026 y RTV agosto de 2025. Motor gasolina 1.500 c.c., automático, 62.691 km. Buen estado general. Precio referencia: $19.354,00. Oferta mínima: $12.580,00.

MG MG GS STD (2017)

Placa BNL254, marchamo 2026 y RTV abril de 2026. Motor gasolina 1.500 c.c., manual, 107.211 km. Buen estado general, con golpes y raspones en carrocería. Precio referencia: $9.267,00. Oferta mínima: $6.024,00.

SWM G01 (2023)

Placa BXQ929, marchamo 2026 y RTV septiembre de 2026. Motor gasolina 1.500 c.c., manual, 45.925 km. Buen estado general. Precio referencia: $10.538,00. Oferta mínima: $6.850,00.

DFM EX1 (2022)

Vehículo eléctrico placa BYM378, marchamo 2026 y RTV agosto de 2026. Transmisión automática. Kilometraje ilegible. Estado regular, con golpes y raspones en carrocería. Precio referencia: $10.981,00. Oferta mínima: $7.138,00.

Maxus Microbus (2024)

Placa DCR162, marchamo 2026 y RTV febrero de 2026. Motor diésel 2.500 c.c., manual, 31.549 km. Capacidad para 10 personas. Buen estado general. Precio referencia: $28.089,00. Oferta mínima: $18.258,00.

Citroen Berlingo (2018)

Placa CL312731, marchamo 2026 y RTV enero de 2025. Motor gasolina 1.587 c.c., manual, 100.236 km. Estado regular, golpes y raspones en carrocería. Precio referencia: $8.750,00. Oferta mínima: $5.688,00.

MG MG RX 5 TROPHY (2024)

Placa BYV879, marchamo 2026 y RTV septiembre de 2025. Motor gasolina 1.500 c.c., automático, 11.477 km. Buen estado general, con golpes y raspones en carrocería. Precio referencia: $25.683,00. Oferta mínima: $16.694,00.

Geely GC6 (2018)

Placa YBC912, marchamo 2026 y RTV febrero de 2025. Motor gasolina 1.500 c.c., automático, 70.971 km. Buen estado general, con golpes y raspones en carrocería. Precio referencia: $6.886,00. Oferta mínima: $4.476,00.

MG MG 3 COM (2018)

Placa BQX046, marchamo 2026 y RTV junio de 2025. Motor gasolina 1.500 c.c., automático, 102.765 km. Estado regular: volante reventado, golpes y raspones en carrocería, golpe al hacer cambios y en rótulas o tijeretas. Precio referencia: $5.211,00. Oferta mínima: $3.387,00.

Chery Tiggo 2 Sport (2021)

Placa BVJ003, marchamo 2026 y RTV marzo de 2025. Motor gasolina 1.500 c.c., manual, 103.459 km. Buen estado general, con golpes y raspones en carrocería. Precio referencia: $8.745,00. Oferta mínima: $5.684,00.

Jeep Renegade (2017)

Placa HLP020, marchamo 2026 y RTV octubre de 2024. Motor gasolina 2.400 c.c., automático, 167.741 km. Estado regular con golpes y raspones en carrocería. Precio referencia: $14.055,00. Oferta mínima: $9.136,00.

Jac J 5 (2013)

Placa BGD361, marchamo 2026 y RTV enero de 2022. Motor gasolina 1.499 c.c., manual, 92.948 km. Buen estado general, varios rayones en carrocería y golpe en costado izquierdo. Precio referencia: $5.008,00. Oferta mínima: $3.255,00.

Chery Tiggo 8 Pro (2023)

Placa BXT942, marchamo 2025 y RTV febrero de 2027. Motor gasolina 1.600 c.c., automático, 43.649 km. Buen estado general. Precio referencia: $22.898,00. Oferta mínima: $14.884,00.

Volkswagen VW 11 180 (2022)

Camión con placa C176278, marchamo 2025 y RTV agosto de 2024. Motor diésel 3.800 c.c., manual, 32.777 km. Capacidad 3 personas. Se reporta en mal estado, con problema específico en la doble tracción. Precio referencia: $58.530,00. Oferta mínima: $32.100,00.

Maserati Levante SQ 4 (2018)

Maserati Levante SQ 4 2018 (BAC/BAC)

Vehículo de lujo placa MCT220, marchamo 2025 y RTV octubre de 2022. Motor gasolina 2.979 c.c., automático, 43.337 km. Buen estado general, aunque tiene golpes y raspones en carrocería como en el bumper delantero y el stop quebrado. Precio referencia: $55.168,00. Oferta mínima: $35.859,00.

DFSK Glory 560 (2023)

Placa BYT372, marchamo 2025 y RTV febrero de 2027. Motor gasolina 1.500 c.c., manual, 43.558 km. Estado regular con golpes y raspones en carrocería. Precio referencia: $16.483,00. Oferta mínima: $10.714,00.

Citroen C-Elysee (2022)

Placa MMR700, marchamo 2026 y RTV octubre de 2025. Motor gasolina 1.587 c.c., automático, 71.667 km. Buen estado general. Precio referencia: $15.642,00. (Oferta mínima no especificada en el listado).

Soueast DX 7 (2021)

Placa BVK256, marchamo 2026 y RTV junio de 2026. Motor gasolina 1.500 c.c., automático, 65.248 km. Buen estado general, con golpes y raspones en carrocería. Precio referencia: $10.663,00. Oferta mínima: $6.931,00.

Omoda C5 (2025)

Placa VSK245, marchamo 2026 y RTV mayo de 2026. Motor gasolina 1.500 c.c., automático, 31.280 km. Buen estado general, con golpes y raspones en carrocería. Precio referencia: $18.405,00. Oferta mínima: $11.963,00.

Renault Fluence (2014)

Placa FSV181, marchamo 2025 y RTV enero de 2022. Motor gasolina 2.000 c.c., automático, 122.719 km. Buen estado en general, pero con manilla quebrada, detalles de pintura y no tiene asientos traseros. Precio referencia: $5.431,00. Oferta mínima: $2.985,00.

Chery TIGGO 7 PRO LUX (2025)

Placa CBN418, marchamo 2026 y RTV agosto de 2025. Motor gasolina 1.500 c.c., automático, 9.538 km. Buen estado general, con golpes y raspones en carrocería. Precio referencia: $19.330,00. Oferta mínima: $12.565,00.

Mazda Mazda 3 (2017)

Placa JSM592, marchamo 2026 y RTV febrero de 2023. Motor gasolina 1.998 c.c., automático, 113.695 km. Estado regular con golpes y rayones en carrocería. Precio referencia: $7.211,00. Oferta mínima: $4.687,00.

Citroen C-Elysee (2017)

Placa BNB160, marchamo 2025 y RTV octubre de 2023. Motor gasolina 1.587 c.c., manual, 51.970 km. Buen estado general, golpes y rayones en carrocería. Precio referencia: $7.773,00. Oferta mínima: $5.052,00.

Para más información puede consultar la página del BAC: https://www.baccredomatic.com/es-cr/personas/vehiculos-bac