Baja en turismo se gestó desde el año pasado, según economista de Cefsa

La desaceleración en el crecimiento del sector turismo no es un fenómeno reciente, sino que se gestó desde junio de 2024 según explicó Daniel Ortiz, economista de Cefsa, en el foro Costa Rica ante un nuevo orden económico mundial organizado por Coopenae-Wink.

Las estadísticas del Instituto Nacional de Turismo (ICT) reflejan una disminución de 10.883 entradas vía aérea desde el exterior al corte de abril de este año en comparación con el anterior.

El jerarca de la institución, William Rodríguez, señaló en semanas previas que el aumento en el precio de los asientos de aviones, e incluso la imposición de aranceles por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, son factores que inciden en este comportamiento.

En cambio, al tomar en cuenta la entrada por todas las vías, hubo un crecimiento para abril, pues pasó de 242.511 en 2024 a 252.867 este año. Esto resultó en una variación interanual positiva de 4,3%.

No obstante, para el economista esos números no esconden la tendencia a la baja cuyas causantes se remontan a mitad de 2024, cuando la coyuntura actual no entraba en juego todavía.

Durante los primeros cinco meses del año pasado el turismo tuvo un fuerte crecimiento interanual en marzo (19,3%), mayo (15,6%) y febrero (14,2%).

Sin embargo, a partir de junio disminuyó: fue de 10,5% en junio, 5,7% en julio y 2,4% en agosto hasta llegar a terreno negativo en setiembre con -6,4%.

Ese comportamiento se profundizó en octubre (-7,5%), continuó en noviembre (-4,6%) y diciembre (-0,5%).

Para el 2025, el panorama continuó desfavorable en los primeros meses, puesto que enero (-0,2%), febrero (-7,6%) y marzo (-3,9%) registraron caídas.

Costa Rica es cada vez más caro

Ortiz explicó que el tipo de cambio y los altos precios que el país ofrece a los turistas son decisivos para este comportamiento, pues esa población no es inmune a la “débil relación calidad-precio que se mantiene con los años en los servicios”.

“Los turistas están gastando más, lo cual es bueno para Costa Rica pero, ¿qué otra variable se movió? El tipo de cambio: están gastando más porque los precios subieron producto de esa variable, así que sus dólares alcanzan para menos", mencionó.

Ortiz señaló que el turismo de “alta gama” no debería ser la única prioridad o enfoque del país, pese a que según William Rodríguez sí debe existir cierto enfoque porque es el que genera los mayores ingresos, declaró el funcionario en una entrevista con El Financiero

“Costa Rica no solo recibe turistas de lujo, recibe de muchas índoles, incluso mochileros con una cantidad limitada de recursos. También hay hoteles grandes y pequeños. Si lo vemos en cifras absolutas, la mayoría no corresponden a esos turistas de alto nivel adquisitivo, y uno no puede ser insensible a esa otra parte”, argumentó el especialista.

Otro factor que según el economista contribuye de forma sostenida a la caída del turismo es el deterioro de la imagen internacional de Costa Rica. Esta ha sido afectada en los últimos años por una creciente percepción de inseguridad debido al aumento de la delincuencia.