Balance “retail” 2025 en Costa Rica: Walmart y PriceSmart lideran la expansión física mientras crece la “compra de ocasión”

El 2025 ha consolidado un escenario donde el consumidor costarricense es más estratégico que nunca a la hora de comprar. La competencia en el sector de supermercados no ha tenido descanso, obligando a los grandes actores y a los negocios independientes a pelear por cada colón del presupuesto familiar a través de la cercanía, innovación y, claramente, ofertas.

El ecosistema actual está bien segmentado: por un lado, el segmento de descuento liderado por Palí y Maxi Palí sigue siendo el refugio para el ahorro, compitiendo directamente con opciones como Megasuper, Avenida 10 y Homex, que apuestan por ofertas agresivas para atraer al segmento popular.

Para las compras de volumen y abastecimiento mensual —donde se requiere un presupuesto mayor—, Walmart y PriceSmart mantienen su dominio, mientras que Mayca ha ganado terreno al abrir sus puertas al consumidor final que busca presentaciones más grandes. Por su parte, la clase media y alta sigue encontrando en Masxmenos, Auto Mercado y Peri una experiencia de compra que prioriza la variedad, la frescura y la calidad del servicio.

A esta intensa competencia se suma el avance imparable de las tiendas como AMPM, Fresh Market y Delimart, las cuales han capturado una cuota de mercado clave al especializarse en la “compra de ocasión” y la inmediatez. Estos formatos no solo compiten por la cercanía física en zonas residenciales y de oficinas, sino que desafían a los supermercados tradicionales al ofrecer un surtido optimizado de productos listos para consumir y servicios rápidos.

Durante el 2025 la mayoría de cadenas de supermercados apostó por seguir fortaleciendo su presencia en Costa Rica, por medio de aperturas de nuevas sucursales. Con base en consultas a cada cadena, páginas web y redes sociales, compilamos cuál tuvo mayor movimiento en el año y con cuántas sedes terminó cada uno.

El actor principal de este segmento es Walmart con sus cuatro formatos en el país. La cadena cierra el 2025 con 345 tiendas en Costa Rica, distribuidas entre sus marcas Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí. Estas se enmarcan en el plan de inversión de $600 millones y en la generación de 3.000 empleos directos que la compañía pretende generar durante los próximos cinco años.

Palí

Este formato se mantiene como el rey en su categoría, ya que alcanzó al cierre del año 232 tiendas en todo el país. Durante el 2025 abrieron las sedes de Chomes, Río Banano (Limón), Golfito, Cajón (Pérez Zeledón), Los Chiles, Cartago Oeste, Palmichal, Liberia Estadio, Coyolar (Orotina) y Moravia.

Maxi Palí

En el caso de Maxi Palí, que se podría denominar como el hermano mayor de Palí, no registró aperturas durante el año. En este momento cuentan con 60 establecimientos a lo largo del país.

Masxmenos

A inicios de octubre pasado, y luego de casi seis años sin movimientos, el formato Masxmenos registró una apertura en la zona de Liberia, apostando por una zona con alto tráfico, tanto de locales como de turistas. Con este movimiento alcanzaron 38 de esta marca en Costa Rica.

Walmart

En mayo pasado abrió sus puertas el local número 15 del formato Walmart en Costa Rica, ubicado en Santa Ana, sobre la ruta 27. Casualmente, la compañía destinó $15 millones para la apertura de este supermercado.

Megasuper

Corporación Megasuper cierra el 2025 con tres nuevos supermercados: Quebradilla de Cartago, Oreamuno (también en esa provincia) y otro más en Nosara, Guanacaste. Con estos movimientos, la compañía llegó a 84 establecimientos en el país.

Peri

Durante el año, Peri no registró aperturas de supermercados y actualmente se mantiene con 18 sedes en el país. Peri pertenece a Gessa, que también cobija a las marcas Super Compro, Saretto, Saretto Selecto y Súper Víquez y durante el 2024 adquirió Maxiconsumo, Super Fácil y la cadena de tiendas de conveniencia Delimart.

Auto Mercado

Esta cadena de supermercados de capital costarricense no se apuntó ninguna apertura para el 2025, pero actualmente se encuentra en fase de construcción de un supermercado en Flamingo, Guanacaste. Por el momento, la marca reporta 24 locales en Costa Rica.

Después de seis años, Masxmenos abrió un supermercado, específicamente en Liberia. (Walmart/Cortesía)

Mayca

La cadena Mayca, especializada en el segmento de food service (productos para el sector de alimentos), y que atiende principalmente a comercios como sodas o restaurantes, tuvo dos aperturas durante 2025: se trata de un local en San Francisco de Dos Ríos y otro en Curridabat. Con estos movimientos, la empresa llegó a 19 puntos de venta en el territorio nacional.

Homex

Esta cadena de supermercados, que suple tanto a hogares como negocios, no reportó nuevos puntos de venta en el año. Con esto, cierran el 2025 con 11 supermercados en Alajuela, San José y Cartago.

Avenida 10

La cadena de supermercados no reportó nuevas tiendas en el 2025; no obstante, sus propietarios confirmaron a El Financiero que están construyendo su segundo local también en San José, aunque todavía no hay fecha de apertura.

PriceSmart

Por último, la cadena de supermercados PriceSmart abrió este año su noveno club en Costa Rica, específicamente en las cercanías de Agua Caliente de Cartago, sumando así dos en la provincia. Por otro lado, hacia el cierre del año 2025 se dio a conocer que la compañía inició la construcción de una nueva sede en San Carlos, la cual podría abrir sus puertas en 2026.

Para las empresas, el reto de cara al nuevo año no será solo abrir más puntos de venta, sino perfeccionar esa mezcla entre la tienda física y la agilidad de los canales digitales. Las aperturas proyectadas en zonas alejadas de la capital y la incorporación de tecnologías de pago rápido demuestran que el mercado está en una carrera por la conveniencia. En última instancia, el éxito de estos gigantes del retail dependerá de cuán bien logren leer a un consumidor que busca calidad y variedad, pero que, sobre todo, exige que su visita al súper sea una inversión de tiempo y dinero cada vez más eficiente.

Ya no existe una fidelidad ciega a una sola marca; ahora impera una compra inteligente que sabe combinar la inmediatez de la pulpería o el minisúper de conveniencia con la planificación del abastecimiento mensual en los grandes formatos de descuento o clubes de membresía.

Megasuper tuvo dos aperturas este año. Una ubicada en el terreno donde estuvo la casa de Monseñor Sanabria, a 400 metros de la escuela de la localidad que lleva su nombre. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

