Balance “retail” 2025 en Costa Rica: Walmart y PriceSmart lideran la expansión física mientras crece la “compra de ocasión”

Le presentamos un resumen anual del comportamiento de ocho marcas en el mercado costarricense

Por Brandon Flores

El 2025 ha consolidado un escenario donde el consumidor costarricense es más estratégico que nunca a la hora de comprar. La competencia en el sector de supermercados no ha tenido descanso, obligando a los grandes actores y a los negocios independientes a pelear por cada colón del presupuesto familiar a través de la cercanía, innovación y, claramente, ofertas.








