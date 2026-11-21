El Banco de Costa Rica (BCR) y su subsidiaria Banprocesa SRL publicaron ofertas laborales en San José para perfiles de producción audiovisual y gráfica, modelos matemáticos de riesgo y aseguramiento de la calidad de software. Las remuneraciones anunciadas varían según el cargo: desde un rango de ¢750.000 a ¢1 millón para el puesto de mercadeo digital hasta ¢2 millones a ¢2,5 millones para la especialidad en riesgos.

Producción audiovisual y diseño gráfico

El BCR busca una persona para el puesto de técnico audiovisual y gráfico de marketing digital, mediante un contrato definido. Su función será desarrollar producción gráfica y audiovisual para fortalecer la comunicación visual y mejorar la experiencia de las personas usuarias en el sitio web y otros canales digitales. El rango salarial publicado es de ¢750.000 a ¢1 millón.

BCR abrió nuevas vacantes (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La oferta solicita al menos un año de experiencia y 60 créditos universitarios aprobados en carreras como Mercadeo, Diseño Gráfico, Relaciones Públicas, Publicidad, Ciencias Económicas o Diseño Publicitario. También requiere conocimientos de Figma, Adobe, producción audiovisual, redacción y ortografía, además del dominio de Microsoft 365 y herramientas de edición de video y diseño gráfico.

Especialista en modelos matemáticos y metodologías de riesgo

Otra de las oportunidades corresponde a una plaza de especialista en modelos matemáticos y metodologías de riesgo, con contrato indefinido y un rango salarial de ¢2 millones a ¢2,5 millones. La persona seleccionada deberá investigar, diseñar, desarrollar e implementar modelos cuantitativos y metodologías que contribuyan a la administración del riesgo.

El anuncio contempla las profesiones de Matemática, Ciencias Actuariales, Estadística y Economía. Solicita licenciatura universitaria o bachillerato universitario con una maestría relacionada con Ciencias Económicas, así como incorporación al colegio profesional respectivo. En experiencia, exige al menos tres años en puestos profesionales o cuatro años en procesos o proyectos del área cuando el nivel inmediato al puesto corresponda a posiciones técnicas, asistenciales u operativas. Entre los conocimientos requeridos figuran ciencia de datos, aprendizaje automático, bases de datos, modelación econométrica y normativa de los entes reguladores.

Banprocesa busca personal para pruebas de software

Por su parte, Banprocesa SRL señala en la descripción de su oferta que busca tres técnicos en aseguramiento de la calidad, aunque la ficha del portal es de una sola vacante. El puesto tiene contrato indefinido y un salario bruto, antes de deducciones, de ¢1.300.000. Sus funciones se centran en diseñar y ejecutar pruebas de aplicaciones para reducir los riesgos y las fallas en producción.

Los requisitos incluyen bachillerato universitario en Ciencias de la Informática, Administración de Empresas o Ingeniería Industrial, e incorporación profesional cuando la ley lo exija. La oferta solicita más de dos años de experiencia en certificación de calidad de software, o dos años en puestos técnicos con experiencia en procesos bancarios, sistemas bancarios o pruebas UAT. También pide conocimientos de bases de datos, metodologías ágiles, desarrollo de software y planificación y diseño de pruebas.

Las tres ofertas se pueden consultar en el sitio empresarial del BCR en elempleo.com, bajo los códigos 880534 para mercadeo digital, 879187 para modelos de riesgo y 880441 para aseguramiento de la calidad.