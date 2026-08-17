BCR busca profesionales para dos puestos con salarios de hasta ¢1,5 millones

El Banco de Costa Rica (BCR) publicó esta semana dos oportunidades laborales con salarios de entre ¢1 millón y ¢1,5 millones mensuales.

Las plazas corresponden a dos subsidiarias del banco y están dirigidas a perfiles profesionales distintos: una está enfocada en desarrollo de software y analítica de datos, mientras que la otra se relaciona con la gestión de riesgos financieros en fondos de inversión.

Ambas posiciones son por tiempo indefinido y exigen al menos dos años de experiencia profesional.

10/01/2025 Paseo Colón. sucursal del Banco de Costa Rica (BCR). Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Una plaza es para desarrollo de software y analítica de datos

La primera oportunidad corresponde al puesto de Técnico Desarrollo de Software (Analítica de Datos) en Banprocesa S.R.L., subsidiaria del BCR dedicada a servicios tecnológicos.

La plaza fue publicada el 12 de agosto de 2026, tiene sede en San José y contempla una única vacante. El puesto es teletrabajable y ofrece un salario de ¢1 millón a ¢1,5 millones.

Entre los requisitos académicos se solicita bachillerato universitario en Ciencias de la Informática, incorporado al colegio profesional respectivo cuando corresponda. Además, se requiere más de dos años de experiencia en desarrollo de software.

La persona seleccionada tendrá entre sus funciones diseñar y ejecutar desarrollos de programas tecnológicos, automatizar aplicaciones y atender incidentes de acuerdo con las necesidades del negocio.

El perfil requiere conocimientos en frameworks CSS como Bootstrap, Tailwind y Material Design, así como en el consumo de API REST. También se valoran conocimientos en procesos ETL/ELT para integración y procesamiento de datos, calidad y gobernanza de datos, normalización, validación y deduplicación.

Entre las herramientas y tecnologías requeridas figuran bases de datos como Oracle 19c o superior, SQL Server 2019 o superior y Databricks.

También se solicita experiencia con herramientas de integración como Azure Data Factory, Informatica Power Center/IDMC o SSIS, además de herramientas de calidad de datos como Informatica Data Quality.

La plaza incluye beneficios como asociación solidarista voluntaria, médico de empresa, programas de desarrollo y formación profesional y posibilidad de teletrabajo.

La segunda oportunidad está relacionada con riesgos financieros

La otra vacante corresponde al puesto de Especialista en Riesgos Financieros en BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI), subsidiaria encargada de la administración de fondos de inversión.

La oportunidad fue publicada el 11 de agosto de 2026, tiene una vacante disponible, sede en San José y un salario de ¢1 millón a ¢1,5 millones.

Para aplicar se solicita una licenciatura universitaria o bachillerato universitario acompañado de una maestría, con incorporación al colegio profesional correspondiente.

La formación debe estar relacionada con Ciencias Económicas, Estadística o Ciencias Actuariales. Además, se requiere al menos dos años de experiencia en puestos profesionales.

El objetivo del puesto es identificar, analizar y medir el impacto de los riesgos financieros asociados con el mercado de fondos de inversión.

La persona contratada deberá monitorear el entorno financiero para contribuir a la mitigación de riesgos y recomendar límites de acuerdo con el apetito de riesgo de BCR SAFI y de los fondos que administra.

Entre los conocimientos técnicos requeridos se encuentran el mercado inmobiliario y bursátil nacional y regional, valoración de instrumentos de renta fija y variable, análisis financiero y teoría de inversión y selección de activos.

También se solicita conocimiento sobre el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales, modelos y metodologías de riesgo y la normativa relacionada con la gestión de riesgos.

El perfil debe conocer además la regulación aplicable a los entes del mercado de valores costarricense, especialmente la relacionada con las sociedades administradoras de fondos de inversión, así como el Reglamento de Gobierno Corporativo.

Dos perfiles diferentes dentro del grupo BCR

Aunque las dos plazas comparten un rango salarial de ¢1 millón a ¢1,5 millones, contrato indefinido y un requisito mínimo de dos años de experiencia, se dirigen a profesionales de áreas diferentes.

La vacante de Banprocesa está orientada al desarrollo tecnológico, la integración y el análisis de datos, mientras que la de BCR SAFI busca un perfil especializado en riesgos financieros y mercados de inversión.

Las oportunidades fueron publicadas el 11 y 12 de agosto de 2026, respectivamente, y ambas tienen una vacante disponible.

Los interesados deben revisar las condiciones específicas de cada puesto y realizar la postulación a través del portal de empleo correspondiente, dentro del plazo establecido para cada convocatoria.