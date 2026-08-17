Negocios

BCR busca profesionales para dos puestos con salarios de hasta ¢1,5 millones

BCR publicó dos vacantes con salarios de hasta ¢1,5 millones para profesionales en desarrollo de software, datos y riesgos financieros.

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Por Alonso Ramírez

El Banco de Costa Rica (BCR) publicó esta semana dos oportunidades laborales con salarios de entre ¢1 millón y ¢1,5 millones mensuales.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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