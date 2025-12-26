Negocios

BCR con remate de vehículos: descuentos de hasta el 45% y modelos 2024; vea la lista

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La Unidad de Venta de Bienes del Banco de Costa Rica (BCR) ha actualizado su catálogo de bienes adjudicados, poniendo a disposición del público una flotilla de ocho vehículos para remate que incluye desde modelos compactos y económicos hasta SUVs del año 2024.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
BCRrematesvehículos
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.