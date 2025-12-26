BCR con remate de vehículos: descuentos de hasta el 45% y modelos 2024; vea la lista

La Unidad de Venta de Bienes del Banco de Costa Rica (BCR) ha actualizado su catálogo de bienes adjudicados, poniendo a disposición del público una flotilla de ocho vehículos para remate que incluye desde modelos compactos y económicos hasta SUVs del año 2024.

Los activos, ubicados en las bodegas de la entidad en Cartago, se ofrecen bajo la modalidad de venta directa con rebajas sustanciales sobre el precio de avalúo.

Lo más destacado de esta oferta es el rango de descuentos aplicados, que inicia en un 5% para los modelos más recientes y alcanza hasta un 45% en opciones específicas, situando algunos precios finales de venta en el rango de los dos millones de colones.

Condiciones estrictas de venta

La entidad bancaria ha establecido condiciones comerciales específicas para estos bienes, las cuales difieren de una venta de vehículos tradicional. Los interesados deben considerar los siguientes puntos regulatorios antes de iniciar el proceso de compra:

Modalidad de pago: La venta se realiza estrictamente de contado (efectivo). El banco no ofrece financiamiento para estos bienes específicos. Estado registral y técnico: Todos los vehículos se entregan con las placas al día. No obstante, se venden sin la Revisión Técnica Vehicular (RTV) vigente. Inspección obligatoria: Para presentar una oferta formal, es un requisito indispensable haber realizado una visita física de reconocimiento del activo en las bodegas del banco.

Detalle de la flotilla disponible

A continuación, se desglosan las características técnicas, legales y económicas de cada vehículo disponible en las bodegas de La Lima, Cartago:

1. Segmento de Oportunidad y Compactos Copiado!

Smart ForFour (2015) – El mayor descuento

Este vehículo presenta la rebaja más agresiva de la lista (45%), ideal para conducción urbana por su bajo consumo.

Placa: BMJ780.

BMJ780. Motor: 1.000 c.c. | Transmisión Manual.

1.000 c.c. | Transmisión Manual. Equipamiento: Techo panorámico, paquete eléctrico completo, aire acondicionado, aros de lujo y asientos de imitación cuero. Cuenta con 2 bolsas de aire.

Techo panorámico, paquete eléctrico completo, aire acondicionado, aros de lujo y asientos de imitación cuero. Cuenta con 2 bolsas de aire. Precio final: ¢2.086.921,92 (Rebaja de más de ¢1,7 millones).

Suzuki Swift GA (2017)

Opción económica con un descuento del 30%.

Placa: BLG567.

BLG567. Motor: 1.200 c.c. | Transmisión Manual.

1.200 c.c. | Transmisión Manual. Equipamiento: Aire acondicionado, cierre central, radio CD y asientos de tela.

Aire acondicionado, cierre central, radio CD y asientos de tela. Precio final: ¢2.730.000,00

Carro en remate del BCR, SUZUKI SWIFT GA Placa BLG567 (BCR/BCR)

2. Segmento Sedán y Tecnologías Limpias Copiado!

Toyota Prius (2014) – Híbrido

Una opción para quienes buscan eficiencia energética, con un descuento del 25%.

Placa: ABQ966.

ABQ966. Motor: 1.800 c.c. Híbrido | Transmisión Automática.

1.800 c.c. Híbrido | Transmisión Automática. Equipamiento: Sistema de arranque con botón y llave inteligente, volante ajustable, aros de lujo, halógenos y vidrios eléctricos.

Sistema de arranque con botón y llave inteligente, volante ajustable, aros de lujo, halógenos y vidrios eléctricos. Precio final: ¢4.968.750,00

Nissan Sentra (2018)

Sedán tradicional con un 10% de descuento.

Placa: GJV735.

GJV735. Motor: 1.800 c.c. | Transmisión Manual.

1.800 c.c. | Transmisión Manual. Equipamiento: Dirección hidráulica, cámara y sensores de retroceso, aros de lujo, 2 bolsas de aire y paquete eléctrico completo.

Dirección hidráulica, cámara y sensores de retroceso, aros de lujo, 2 bolsas de aire y paquete eléctrico completo. Precio final: ¢5.220.000,00

Carro en remate en el BCR, placa GJV735 (BCR/BCR)

3. Segmento SUV y Todoterreno (4x2) Copiado!

Chery Tiggo 8 Pro (2023)

El modelo de gama más alta en la lista, con un descuento considerable del 30% a pesar de ser un año reciente.

Placa: BWY323.

BWY323. Motor: 1.500 c.c. | Transmisión Automática.

1.500 c.c. | Transmisión Automática. Equipamiento Premium: Techo corredizo, cámara de 360 grados, asientos de cuero con ajuste eléctrico, 4 bolsas de aire, volante multifuncional y sensores de retroceso.

Techo corredizo, cámara de 360 grados, asientos de cuero con ajuste eléctrico, 4 bolsas de aire, volante multifuncional y sensores de retroceso. Precio final: ¢8.680.000,00 (Precio inicial de ¢12,4 millones).

Carros en remate del BCR, CHERY TIGGO 8 PRO Placa BWY323 (BCR/BCR)

Chery Tiggo 2 Pro (2024)

El vehículo más moderno de la oferta (año 2024), con un 5% de descuento.

Placa: BYQ144.

BYQ144. Motor: 1.500 c.c. | Transmisión Manual.

1.500 c.c. | Transmisión Manual. Equipamiento: Asientos de cuero, racks de techo, cámara y sensores de retroceso, volante multifuncional y aros de lujo.

Asientos de cuero, racks de techo, cámara y sensores de retroceso, volante multifuncional y aros de lujo. Precio final: ¢8.075.000,00

Carro en remate del BCR, CHERY TIGGO 2 PRO Placa BYQ144 (BCR/BCR)

Chery Tiggo 4 (2022)

Modelo intermedio con transmisión automática y 15% de descuento.

Placa: BWF140.

BWF140. Motor: 1.500 c.c. | Transmisión Automática.

1.500 c.c. | Transmisión Automática. Equipamiento: Cámara de 360 grados, asientos de cuero, volante multifuncional, racks de techo y 2 bolsas de aire.

Cámara de 360 grados, asientos de cuero, volante multifuncional, racks de techo y 2 bolsas de aire. Precio final: ¢6.077.500,00

Carro en remate del BCR, CHERY TIGGO 4 Placa BWF140 (BCR/BCR)

Geely GX3 (2021)

Todoterreno compacto con un 20% de descuento.

Placa: BVF231.

BVF231. Motor: 1.500 c.c. | Transmisión Automática.

1.500 c.c. | Transmisión Automática. Equipamiento: Asientos imitación de cuero, racks de techo, cámara y sensores de retroceso, aire acondicionado.

Asientos imitación de cuero, racks de techo, cámara y sensores de retroceso, aire acondicionado. Precio final: ¢4.896.000,00

Carro en remate del BCR, GEELY GX3 Placa BVF231 (BCR/BCR)

Protocolo para interesados

El BCR ha centralizado la gestión de estas ventas a través de un ejecutivo asignado. Debido al requisito de inspección previa, no se recibirán ofertas de personas que no hayan coordinado su cita y visitado las bodegas en La Lima, Cartago.

Datos de contacto oficial:

Ejecutivo de venta: Rafael Brenes Barboza.

Rafael Brenes Barboza. Teléfono directo: 2547-7099.

2547-7099. Correo electrónico: consultasbienesbcr@bancobcr.com

Se recomienda a los interesados verificar la disponibilidad del bien y agendar su visita a la brevedad, dado que la venta se rige por la presentación de ofertas sobre la base de “primero en tiempo, primero en derecho” cumpliendo los requisitos.