Las tres distribuidoras desarrollaron plataformas de envío directo al consumidor final en Costa Rica, para paliar el impacto de la pandemia ligado al cierre de sodas, restaurantes, bares y locales similares (canal on trade). Eso impulsó el crecimiento en las ventas del canal off trade (supermercados, minisuper y ventas directas). Las nuevas tendencias bajo el común denominador de “saludables” golpean los resultados, pero no dominan el mercado todavía.