Negocios

Becas en semiconductores: UCR y Crusa abren convocatoria en el sector clave para la economía de Costa Rica

Costa Rica acelera su carrera en la industria de semiconductores. Con 26 becas completas de la UCR y Fundación Crusa, el país busca cerrar brechas críticas en diseño y tecnología

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Por Mathew Chaves

Costa Rica reforzó en 2026 su apuesta por semiconductores con acciones de atracción de inversión y desarrollo de talento. La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) abrió en febrero una oficina en Silicon Valley enfocada en semiconductores y otros sectores de alto valor.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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