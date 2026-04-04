Becas en semiconductores: UCR y Crusa abren convocatoria en el sector clave para la economía de Costa Rica

Costa Rica reforzó en 2026 su apuesta por semiconductores con acciones de atracción de inversión y desarrollo de talento. La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) abrió en febrero una oficina en Silicon Valley enfocada en semiconductores y otros sectores de alto valor.

La institución dijo que, entre 2014 y 2024, hubo 101 proyectos de California en Costa Rica.

A auge se suma la nueva convocatoria de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Fundación Crusa, que ofrecen 26 becas completas en una primera etapa para las personas interesadas en especializarse en estas áreas.

El proyecto prevé llegar a 65 becas en total y apunta a estudiantes avanzados y profesionales con base en áreas ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

La formación se desarrollará entre mayo de 2026 y marzo de 2027, con un plan que suma 304 horas de estudio bajo modalidad bimodal y en horario nocturno, para facilitar la participación de personas que ya estudian o trabajan.

La convocatoria apunta a perfiles que puedan avanzar hacia diseño, prueba y manufactura. (Crusa/UCR)

Las postulaciones para recibir una de estas becas estarán abiertas hasta el 11 de abril de 2026 mediante un formulario en línea.

Los resultados se comunicarán por correo electrónico a partir del 17 de abril.

La convocatoria elegirá a personas con avance en carreras de ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica, computación, mecánica, química o física, así como a profesionales de esas áreas.

El programa exige disponibilidad para completar el proceso, acceso a equipo informático con conexión a internet y bases de idioma inglés. La selección será limitada y competitiva por el número de cupos.

“Fortalecer el talento humano en los sectores de alta tecnología es clave para el desarrollo productivo del país”, indicó el director ejecutivo de Crusa, Byron Salas. El programa, añadió, busca abrir una ruta de formación especializada para una industria con demanda global.

Un estudio de Crusa sobre brechas de talento en semiconductores reunió a más de 55 actores de academia, industria y organizaciones privadas. El documento detectó brechas críticas en diseño/VLSI y en otras áreas técnicas del sector.

Dicho estudio también señaló una desconexión entre teoría y práctica, además de déficits en inglés técnico.

Finalmente, el programa advirtió que la industria requiere perfiles capaces de adaptarse a cambios tecnológicos rápidos.

La formación combinará sesiones presenciales y virtuales en horario nocturno. (Crusa/UCR)

La UCR declaró de interés institucional un proyecto sobre semiconductores en diciembre de 2024. La resolución vincula ese trabajo con investigación, docencia y acción social.

Las personas interesadas pueden postularse mediante este formulario de postulación.

La beca no garantiza empleo inmediato, pero sí coloca a las personas participantes dentro de un campo fuerte, en el que el país busca cerrar brechas de formación y sostener su presencia en la cadena de semiconductores.