Negocios

BID Invest financia a Liberty para acelerar su red 5G en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Una nueva inyección de capital destinada a la infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica acelerará la implementación de la red 5G, lo que repercutirá en los servicios ofrecidos a los clientes de Liberty.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
BIDLiberty5Gtelecomunicacionesfinanciamientos
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.