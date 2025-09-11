La revolución de la IA explicada: disfrute el especial de ‘El Financiero’ con su suscripción digital

La inteligencia artificial (IA) está presente en las empresas e instituciones en Costa Rica, mucho más de lo que se cree y se confiesa.

El especial de El Financiero sobre la transformación de la IA en el país demostró cómo se usa en universidades, empresas, bancos, aseguradoras, sector salud, agencias de publicidad, bufetes legales y Poder Judicial.

La usan en ofimática (procesadores de texto, hojas de cálculo, emails, presentaciones de filminas), en chatbots de atención de personal y clientes, en innovación y operaciones. Las empresas e instituciones reportan resultados en productividad, tiempos de respuesta y creación de sus productos y servicios.

La inteligencia artificial tiene impacto en todas las áreas y sectores, empezando por el laboral. Eso implica por capacitarse y actualizarse, empezando por conocer cómo se está usando ya en Costa Rica. (Shutterstock/Shutterstock)

La Caja Costarricense de Seguro Social se destaca con su piloto de la Clínica Clorito Picado para detectar preventivamente pacientes con posibilidades de desarrollar diabetes.

El INS brinda una respuesta más rápida en los trámites del seguro médico. Las agencias aceleran sus procesos de generación de ideas y producción de anuncios. Gollo transmitió dos anuncios creados con IA durante el pasado mundial de clubes.

Hay peligros en ciberseguridad, éticos, de tratamiento de la información personal, fake news y a nivel empresarial y laboral.

En EE. UU. por primera vez las compañías reducen planillas sin estar en recesión. Los despidos se enfocan tanto en jefaturas —para optimizar organizaciones y procesos— como en sustituir personal que no sabe de IA por talento que tiene competencias en IA.

Los retos son muchos. Para las empresas y el personal de las compañías e instituciones. La solución es capacitarnos.

Como dijo un especialista internacional, a la semana siguiente de aprender a usarla se ahorrará dos o tres horas de trabajo.

El primer paso es tener claro cómo se usa ya la IA en Costa Rica. Por eso le invitamos a revisar las publicaciones que realizamos desde hace algunas semanas y que reunimos en el impreso que está en distribución desde el sábado anterior.

