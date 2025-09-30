Negocios

Borden ya vende quesos en Costa Rica. Estas son las presentaciones y sus precios

Desde mediados de este año la marca volvió a algunos supermercados nacionales y ahora lanza su segunda línea de productos

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Casi 26 años después de su desaparición del país, a mediados de este 2025 Borden regresó a las góndolas de algunos supermercados nacionales comercializando leche entera, semidescremada, descremada, deslactosada semidescremada y deslactosada descremada. Sus cinco presentaciones de leche ya se pueden encontrar en Walmart, Maxi Palí y Más x Menos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
BordenProductos Borden
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.