Borden ya vende quesos en Costa Rica. Estas son las presentaciones y sus precios

Casi 26 años después de su desaparición del país, a mediados de este 2025 Borden regresó a las góndolas de algunos supermercados nacionales comercializando leche entera, semidescremada, descremada, deslactosada semidescremada y deslactosada descremada. Sus cinco presentaciones de leche ya se pueden encontrar en Walmart, Maxi Palí y Más x Menos.

Algunos meses después, la marca amplía su línea de productos con la comercialización de varios tipos de quesos. A finales de agosto pasado, Ignacio Segares, director de la marca en Costa Rica, dijo en entrevista con El Financiero que ingresar en esta categoría de alimentos era su objetivo en el corto plazo.

Según una reciente indagación hecha por este medio, Borden ya está vendiendo quesos en el país, en varias presentaciones. Así consta en las páginas web de Masxmenos y Walmart.

En principio se trata de 12 tipos distintos, aunque algunas ya aparecen agotadas para poder comprarlas en línea. Esta es la oferta actual; los precios van desde los ȼ2.440 hasta los ȼ2.800.

Tipo Tamaño Precio Gouda rebanado 170 gramos ȼ2.740 Muenster rebanado 170 gramos ȼ2.740 Provolone ahumado rebanado 170 gramos ȼ2.740 Cheddar suave rallado 226 gramos ȼ2.440 Pepper Jack (en trozo) 226 gramos ȼ2.800 Borden Kolby y Monterrey Jack 226 gramos ȼ2.800 Cheddar suave rebanado 170 gramos ȼ2.740 Americano rebanado 170 gramos ȼ2.740 Mezclado para pizza 198 gramos ȼ2.440 Gouda en trozo 226 gramos No disponible Cuatro quesos mexicanos rallado 226 gramos No disponible Cheddar suave en trozo 226 gramos No disponible Mozarrella rallado 226 gramos No disponible

Los quesos, a diferencia de la leche, no tienen un precio estándar. Actualmente las cinco presentaciones de leche fluida se venden en ȼ1.080.

Por el momento no están disponibles presentaciones comunes en el gusto de los costarricenses como queso fresco, amarillo o crema. Desde ese punto de vista, su oferta difiere en parte de competidores en esa categoría.

Estos son los quesos que vende Borden en Costa Rica (Captura de pantalla). (Captura de pantalla /Captura de pantalla)

Estos son algunos ejemplos de los tipos de queso que vende Borden en Costa Rica (Captura de pantalla). (Captura de pantalla /Captura de pantalla)

Hay que recordar que Borden produce su materia prima en Nicaragua debido a que, en palabras de Segares, los costos de producción en otros países de la región e incluso en Estados Unidos son entre un 60% y un 75% más barato que en Costa Rica. Muestra de ello también es que Dos Pinos por ejemplo está produciendo algunos de sus quesos en Estados Unidos.

Por otra parte, la marca ha reiterado su intención de lanzar al mercado otros productos como helados o rompope, no obstante, Segares dijo que algunas licencias de marcas se perdieron cuando Borden salió de Costa Rica en 1999. Igualmente, dijo que esperan que para finales del presente año tengan presencia en más supermercados a lo largo del país.