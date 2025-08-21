Negocios

¿Cómo competirán contra Dos Pinos y cuáles productos lanzarán mercado? Director de Borden en Costa Rica da detalles sobre la estrategia de la marca lechera

Ignacio Segares comentó a ‘EF’ parte de los planes de la marca Borden en su regreso al mercado costarricense, después de 26 años de ausencia

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Borden regresó al mercado costarricense este año después de desaparecer del mapa en 1999. Actualmente vende cinco presentaciones de leche fluida con un precio único de ȼ1.080 por litro y próximamente planean expandir su portafolio de productos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
BordenMercado de leche fluidaDos Pinos
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.