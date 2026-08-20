Boston Consulting Group agita el sector de la consultoría en Costa Rica, ¿cómo queda este mercado?

Boston Consulting Group (BCG) abrirá una oficina de consultoría en Costa Rica para atender directamente a empresas e instituciones del país y, desde aquí, coordinar servicios para Centroamérica y el Caribe. La operación representa un paso adicional para una firma que ya tenía presencia local mediante su centro de servicios Nexus, instalado en Heredia desde 2021, pero que ahora busca acercar al mercado costarricense su práctica de asesoría estratégica.

Para Marcial González, managing director & partner y responsable de BCG para Centroamérica y el Caribe, Costa Rica reúne las condiciones para asumir ese papel regional: talento especializado, estabilidad institucional, apertura a la inversión extranjera y un ecosistema empresarial más sofisticado. La firma ya trabajaba con organizaciones costarricenses desde otras oficinas de la región; la nueva sede permitirá acompañarlas de manera más directa en procesos de crecimiento, transformación, innovación y mejora competitiva.

“Costa Rica será la base desde la cual BCG servirá también a clientes en Centroamérica y el Caribe”, afirmó González. La intención, añadió, no es abrir “una oficina más”, sino establecer una plataforma regional que combine conocimiento local con la red internacional de especialistas de la consultora.

Durante su etapa de apertura, la oficina en Costa Rica estará dirigida por tres socios.

De hub de servicios a consultoría local

BCG no parte de cero en el país. En 2021 abrió BCG Nexus Costa Rica en Ultrapark I, Heredia, como un centro de servicios empresariales para apoyar operaciones globales de la firma, equipos de consultoría y clientes de América del Norte y otras regiones.

La diferencia de la nueva oficina de consultoría es su orientación comercial y estratégica. Mientras Nexus funciona como una plataforma de capacidades internas y soporte para clientes globales, la sede que liderará González buscará trabajar directamente con organizaciones locales que enfrentan decisiones complejas de negocio, transformación tecnológica, eficiencia operativa, sostenibilidad y expansión.

Un mercado con competidores consolidados

BCG entra a un segmento donde ya participan firmas de larga trayectoria. Las denominadas Big Four —Deloitte, EY, KPMG y PwC— tienen operaciones consolidadas en Costa Rica y combinan servicios de auditoría, impuestos, riesgos, asesoría financiera, transformación y consultoría. También compiten con otras firmas legales con prácticas corporativas como Grant Thornton o Baker Tilly.

En los últimos años, este nicho de negocio ha tenido ajustes llamativos, uno de los más recientes fue el movimiento que se dio en Deloitte a inicios de septiembre del año pasado. En aquel momento, se sumaron hasta 25 socios nuevos a las áreas de asesoría y consultoría, e impuestos y legal, algunos incluso provenían de EY.

Tras ese ajuste, Deloitte anunció la creación de su nuevo marketplace para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, una estructura pensada para acelerar el crecimiento y expandir su portafolio multidisciplinario en áreas como consultoría estratégica, transformación digital, fusiones y adquisiciones, y servicios legales. Para encabezar esta transformación, la firma designó a Rafael Sayagués como socio director.

Por su parte, en ese mismo periodo, la operación de EY en Centroamérica, Panamá y República Dominicana concluyó con éxito su integración a la estructura regional de EY Latinoamérica bajo la estrategia global denominada All in. Esto unificó procesos y recursos a través de una red que abarca 18 países, respaldada por más de 22.000 profesionales y 800 socios, la dirección estratégica y operativa de la zona se mantuvo bajo el liderazgo de Juan Rafael Campos como socio director regional.

En febrero de 2024, la firma McKinsey & Company reforzó su operación en el país con la apertura de su oficina de consultoría. La compañía ya tenía presencia en el país con un hub de servicios, con más de 1.600 colaboradores para dar servicios globales y desde hace un par de años diversificó su oferta con esta oficina que actualmente es dirigida por Joaquín Mejía.

Boston Consulting Group ya tenía presencia en Costa Rica con su oficina de servicios compartidos. (Cortesía Cinde/Cortesía Cinde)

¿En qué se diferencia BCG?

La propuesta de BCG será posicionarse en proyectos de transformación de alto impacto. González plantea que la diferenciación está en combinar definición de estrategia, innovación, herramientas tecnológicas y ejecución, con el respaldo de expertos globales y experiencia sectorial.

La firma identifica oportunidades en inteligencia artificial, transformación digital, eficiencia operativa, desarrollo organizacional, sostenibilidad, crecimiento y aprovechamiento del nearshoring. En lugar de concentrarse en una sola industria, apunta a sectores donde Costa Rica ya tiene una presencia relevante: multinacionales, servicios corporativos y avanzados, manufactura especializada, tecnología, servicios financieros, comercio internacional y cadenas de valor exportadoras.

La apertura ocurre en un momento en que muchas compañías buscan responder a cambios simultáneos: presión por reducir costos, adopción acelerada de inteligencia artificial, necesidad de digitalizar procesos, competencia por talento y oportunidades derivadas de la relocalización de operaciones internacionales.

Según González, BCG atenderá principalmente a organizaciones líderes —privadas e instituciones— que enfrentan retos estratégicos relacionados con competitividad, crecimiento y creación de valor. El enfoque de los primeros meses estará en consolidar el equipo local, profundizar la relación con clientes que ya atendía desde otras oficinas y desarrollar nuevas alianzas en el mercado.

La firma también buscará integrarse al ecosistema empresarial costarricense y aportar análisis sobre las tendencias que están redefiniendo la competitividad regional. El objetivo es atender las necesidades de empresas que no quieren resolver sus retos mercado por mercado, sino contar con un socio que pueda acompañarlas de forma integrada en Centroamérica y el Caribe.

La llegada de una oficina de consultoría estratégica también eleva la competencia por perfiles especializados. BCG ya ha construido una base de más de 500 colaboradores en Nexus Costa Rica; el nuevo paso requerirá atraer y desarrollar profesionales con experiencia en estrategia, finanzas, operaciones, tecnología, datos, inteligencia artificial y gestión del cambio.

Esto ocurre en un mercado donde empresas multinacionales, centros de servicios, firmas tecnológicas y consultoras compiten por el mismo talento bilingüe y especializado. Para Costa Rica, la expansión de BCG consolida el atractivo del país como plataforma de servicios corporativos de mayor valor agregado. Para el mercado local de consultoría, implica un nuevo competidor con alcance global en un momento en que las empresas demandan respuestas más rápidas frente a un entorno económico y tecnológico cambiante.

En este momento, Boston Consulting Group tiene más de una decena de vacantes abiertas. Los interesados pueden aplicar directamente y conocer más detalles en este enlace.

El mercado de consultoría y asesoría corporativa en Costa Rica ha sumado nuevos actores en los últimos años. (Shutterstock/Shutterstock)

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