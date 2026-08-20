Negocios

Boston Consulting Group agita el sector de la consultoría en Costa Rica, ¿cómo queda este mercado?

La firma llega a un mercado competido por las Big Four, consultoras especializadas y otros jugadores globales, con una apuesta en inteligencia artificial, transformación digital y crecimiento empresarial

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Por Brandon Flores

Boston Consulting Group (BCG) abrirá una oficina de consultoría en Costa Rica para atender directamente a empresas e instituciones del país y, desde aquí, coordinar servicios para Centroamérica y el Caribe. La operación representa un paso adicional para una firma que ya tenía presencia local mediante su centro de servicios Nexus, instalado en Heredia desde 2021, pero que ahora busca acercar al mercado costarricense su práctica de asesoría estratégica.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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