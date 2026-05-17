¿Busca trabajo? Aprenda cómo sacarle el máximo provecho a LinkedIn y estar en el radar de los reclutadores

La competencia y el dinamismo son características innegables del mercado laboral en los tiempos actuales, pero para potenciarlas hay que saber destacar entre los miles de profesionales que hay en su área es fundamental. En ese aspecto, LinkedIn se ha convertido en una herramienta estratégica que puede aumentar la empleabilidad y el desarrollo profesional. El Financiero conversó con expertos en reclutamiento para que conozca cómo aprovechar al máximo el perfil en esa red social, ampliar sus oportunidades y generar valor.

De acuerdo con el estudio de Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup, 7 de cada 10 empleadores en Costa Rica reportan dificultades para encontrar el talento que necesitan, lo que hace que las organizaciones mantengan una búsqueda activa y permanente de perfiles a través de distintos canales, incluyendo redes profesionales.

También, según un informe realizado por la propia plataforma de LinkedIn, publicado en 2025, la fuente de mayor confianza para profesionales es su propia red de contactos, por encima de la inteligencia artificial y los motores de búsqueda, tanto para tener consejos de trabajo (43%) y para la toma de decisiones de manera rápida y confiable (64%).

Esa red de contactos se puede potenciar por medio de un uso estratégico de LinkedIn, con el que se logren construir relaciones de calidad y se gestione activamente la trayectoria profesional.

“Hemos identificado que contar con un perfil de LinkedIn se ha convertido en un elemento fundamental dentro del proceso de búsqueda de empleo. La plataforma ha dejado de ser un complemento del currículum para consolidarse como un canal activo donde los profesionales pueden posicionarse, visibilizar su experiencia y conectar con oportunidades laborales”, mencionó Scarleth Tercero Loría, gerente País de ManpowerGroup Costa Rica.

La plataforma ya no es solo un complemento del currículum, sino una herramienta estratégica para gestionar la trayectoria y aumentar la empleabilidad. (Pexels/Pexels) (PEXELS/PEXELS)

Incluso el hecho de no tener un perfil activo en la red social puede terminar afectando de manera negativa en las opciones de empleabilidad.

“Hoy, LinkedIn funciona como el principal currículum vivo a nivel global. En muchos procesos, especialmente en posiciones profesionales y ejecutivas, no tener presencia activa limita significativamente la visibilidad frente a reclutadores”, aclaró Miguel López, socio director de Recluta Talenthunter.

Según el experto, ahora las empresas utilizan motores de búsqueda avanzados por medio de palabras clave, experiencia, industria, ubicación y habilidades. También se combinan búsquedas directas con publicaciones de vacantes y revisión de perfiles sugeridos por el algoritmo.

Tercero manifiesta que, desde la experiencia de ManpowerGroup, las empresas utilizan LinkedIn como una herramienta estratégica para identificar talento de forma proactiva.

“No se trata únicamente de publicar vacantes, sino de salir a buscar perfiles que se ajusten a las necesidades del negocio a partir de la información disponible en la plataforma”, afirmó.

El perfil profesional en LinkedIn se revisa antes (o en paralelo) de otros pasos clave en el proceso de reclutamiento.

“Incluso antes de una entrevista, el perfil digital permite tener una visión inicial del recorrido profesional, las habilidades y el enfoque de una persona. No tener presencia en esta plataforma, o mantener un perfil incompleto o desactualizado, puede limitar significativamente la visibilidad profesional y reducir las oportunidades de estar en el radar de los reclutadores”, reseñó la gerente País de ManpowerGroup Costa Rica.

La red social LinkedIn utiliza inteligencia artificial para la descripción y selección de perfiles en los procesos de selección. (Shutterstock/Shutterstock) (Shutterstock/Shutterstock)

Uso activo y consciente de la plataforma

Los expertos resaltan que no basta solo con crear un perfil y acumular contactos, sino que se deben construir relaciones profesionales alineadas con los objetivos y los intereses de carrera.

Debe efectuarse un networking estratégico y consciente, donde las interacciones realizadas busquen un fin específico.

“Desde ManpowerGroup recomendamos interactuar de forma constante en la red. Acciones como participar en conversaciones, comentar publicaciones, compartir contenido y formar parte de grupos vinculados a la industria o especialidad permiten aumentar la visibilidad del perfil, fortalecer vínculos profesionales y generar un posicionamiento más claro dentro del sector”, comentó Tercero.

López, socio director de Recluta Talenthunter, también recomienda compartir contenido para que el profesional se posicione “como referente en su área, aumente su visibilidad y credibilidad, y genere oportunidades orgánicas de contacto con empleadores o clientes potenciales”.

Para Tercero, no basta con estar presente en la plataforma, sino en el proceso de construcción de esa presencia con un perfil claro, coherente y alineado con el mercado laboral.

“Compartir contenido del sector o interactuar en conversaciones relevantes se convierte en una señal adicional que ayuda a entender el nivel de involucramiento, actualización y criterio profesional de una persona. En un contexto donde no basta con tener experiencia, sino saber comunicarla, el contenido se convierte en un diferenciador clave que puede influir positivamente en la percepción y empleabilidad del perfil”, manifestó.

LinkedIn se creó en el 2003 y conecta a profesionales en todo el mundo. En esta aplicación los postulantes y empresas crean publicaciones relacionadas a temas de negocios y empleabilidad, además de funcionar como conexión para optar por puestos vacantes. (Freepik/Freepik) (Foto tomada de Freepik)

Consejos para sacarle el máximo provecho a LinkedIn

López compartió cinco consejos clave para maximizar el perfil de LinkedIn:

Optimizar el perfil con palabras clave alineadas a su industria.

Utilizar un titular claro con propuesta de valor, no solo el cargo.

Publicar y comentar contenido relevante de forma consistente.

Construir una red de calidad, no solo cantidad.

Activar la opción de “Open to Work” y mantener el perfil actualizado.

Scarleth Tercero Loría, gerente País de ManpowerGroup Costa Rica, también mencionó cinco consejos fundamentales para aprovechar al máximo el perfil de LinkedIn:

Completar y cuidar el perfil profesional : incluir una fotografía profesional, un titular claro, un resumen bien estructurado y una experiencia alineada con los objetivos de carrera aumenta la visibilidad del perfil y fortalece su credibilidad frente a reclutadores y empresas.

: incluir una fotografía profesional, un titular claro, un resumen bien estructurado y una experiencia alineada con los objetivos de carrera aumenta la visibilidad del perfil y fortalece su credibilidad frente a reclutadores y empresas. Definir y comunicar una propuesta de valor clara : el titular y la sección “Sobre mí” deben ir más allá del cargo actual y reflejar con claridad la experiencia, el sector y las habilidades diferenciadoras, facilitando que el perfil sea encontrado y entendido rápidamente.

: el titular y la sección “Sobre mí” deben ir más allá del cargo actual y reflejar con claridad la experiencia, el sector y las habilidades diferenciadoras, facilitando que el perfil sea encontrado y entendido rápidamente. Mantener coherencia entre CV y LinkedIn : las fechas, cargos y trayectoria profesional deben coincidir en ambos espacios. Las inconsistencias entre el CV y el perfil digital suelen generar dudas en etapas tempranas de los procesos de selección y pueden afectar la percepción de orden y profesionalismo del candidato.

: las fechas, cargos y trayectoria profesional deben coincidir en ambos espacios. Las inconsistencias entre el CV y el perfil digital suelen generar dudas en etapas tempranas de los procesos de selección y pueden afectar la percepción de orden y profesionalismo del candidato. Desarrollar una presencia activa y profesional : ser activo dentro de la red permite demostrar conocimiento, interés por la industria y pensamiento crítico, lo que fortalece el posicionamiento del perfil más allá de la experiencia declarada.

: ser activo dentro de la red permite demostrar conocimiento, interés por la industria y pensamiento crítico, lo que fortalece el posicionamiento del perfil más allá de la experiencia declarada. Usar LinkedIn como una herramienta estratégica de networking: conectar de forma intencionada, participar en grupos de la industria y generar relaciones profesionales genuinas permite ampliar oportunidades y generar valor más allá de la búsqueda inmediata de empleo.

En un mercado laboral sumamente dinámico y con una alta competencia, tener un perfil con una marca personal sobresaliente en LinkedIn es una estrategia sumamente valiosa en el quehacer profesional.

La plataforma ya no es solo un complemento del currículum, sino una herramienta estratégica para gestionar la trayectoria y aumentar la empleabilidad. Mantener un perfil optimizado y una red de contactos activa es una inversión en la visibilidad de la marca personal dentro del mercado laboral.