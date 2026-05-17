Negocios

¿Busca trabajo? Aprenda cómo sacarle el máximo provecho a LinkedIn y estar en el radar de los reclutadores

El uso de la plataforma se vuelve relevante en un mercado laboral con alta competitividad.

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Por Joel Porras

La competencia y el dinamismo son características innegables del mercado laboral en los tiempos actuales, pero para potenciarlas hay que saber destacar entre los miles de profesionales que hay en su área es fundamental. En ese aspecto, LinkedIn se ha convertido en una herramienta estratégica que puede aumentar la empleabilidad y el desarrollo profesional. El Financiero conversó con expertos en reclutamiento para que conozca cómo aprovechar al máximo el perfil en esa red social, ampliar sus oportunidades y generar valor.








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