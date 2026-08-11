¿Buscando trabajo? Feria ofrece 1.600 puestos y así puede aplicar

La Municipalidad de Heredia, en alianza con la Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Americana (UAM), llevará a cabo la feria de empleo presencial “Trabajemos 2026” los días 18 y 19 de agosto. La iniciativa reunirá a 80 empresas del sector productivo con una oferta acumulada de aproximadamente 1.600 puestos de trabajo.

El evento se desarrollará en la sede de la Universidad Latina en Heredia, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y estará estructurado según el perfil de los postulantes. El martes 18 de agosto la atención se centrará en puestos operativos y técnicos, mientras que el miércoles 19 de agosto se orientará a perfiles profesionales y especializados.

La oferta laboral abarca sectores como manufactura, servicio al cliente, ventas, logística, comercio, servicios, industria médica, finanzas e ingenierías. Entre las plazas más requeridas destacan operarios de producción, agentes de servicio, asesores de ventas, auxiliares de bodega, cajeros y técnicos. Aunque la mayoría de los puestos requieren presencia física, algunas compañías ofrecerán esquemas de trabajo híbridos o remotos en áreas administrativas y tecnológicas.

Para asistir, las personas interesadas deben realizar un registro previo en la plataforma gratuita habilitada para el evento (https://campusjobs.nexushr.tech/feriatrabajemos). La inscripción permite consultar las vacantes disponibles con anticipación, aplicar a una prueba de diagnóstico y acreditación del nivel de inglés, y acceder a capacitaciones sobre preparación de currículo y entrevistas de trabajo.

Durante la actividad, los asistentes podrán participar en entrevistas directas con los equipos de recursos humanos de las empresas participantes. La entrada es gratuita y abierta a postulantes de diversos niveles de formación y experiencia.