Negocios

¿Buscando trabajo? Feria ofrece 1.600 puestos y así puede aplicar

Actividad se llevará a cabo el 18 y 19 de agosto

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Por Brandon Flores

La Municipalidad de Heredia, en alianza con la Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Americana (UAM), llevará a cabo la feria de empleo presencial “Trabajemos 2026” los días 18 y 19 de agosto. La iniciativa reunirá a 80 empresas del sector productivo con una oferta acumulada de aproximadamente 1.600 puestos de trabajo.








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Feria de empleoVacantes
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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