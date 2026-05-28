Negocios

Cadena de gimnasios Smart Fit prepara dos aperturas en la GAM; vea los detalles

Smart Fit llegará a 26 sedes en el territorio nacional

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

La cadena de gimnasios Smart Fit está por llegar a 26 sedes en el territorio nacional pues se prepara para abrir dos nuevos puntos en la Gran Área, Metropolitana según destaca en su sitio web.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Smart FitGimnasiosAperturas
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.