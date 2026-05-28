Cadena de gimnasios Smart Fit prepara dos aperturas en la GAM; vea los detalles

La cadena de gimnasios Smart Fit está por llegar a 26 sedes en el territorio nacional pues se prepara para abrir dos nuevos puntos en la Gran Área, Metropolitana según destaca en su sitio web.
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