Cadena de gimnasios Smart Fit prepara dos aperturas en la GAM; vea los detalles

La cadena de gimnasios Smart Fit está por llegar a 26 sedes en el territorio nacional pues se prepara para abrir dos nuevos puntos en la Gran Área, Metropolitana según destaca en su sitio web.

Los puntos seleccionados por la cadena son el centro comercial Santa Ana Trade Center, un moderno complejo inaugurado el año anterior que ya tiene comercios como Walmart, Gollo, Monge, Mc Donalds y ahora sumará un gimnasio. Dicho local se ubicará en Santa Ana, sobre la ruta 27.

La segunda sede estará ubicada en el estadio Eladio Rosabal Cordero, en el centro de Heredia y formará parte de los locales comerciales aledaños al complejo deportivo. También la oferta incluye a marcas como Taco Bell, Subway y Krispy Kreme, las cuales ya están en funcionamiento.

Como parte de las promociones de aperturas y por tiempo limitado, quienes se matriculen en estas sedes nuevas tienen un 50% de descuento en los planes black por tres meses e inscripción gratis.

Smart Fit, de origen brasileño, llegó a Costa Rica en noviembre de 2020, en medio de la incertidumbre por la pandemia y las restricciones que pesaban sobre los negocios y la movilidad de las personas. En ese momento, el primer local que abrieron fue en el centro comercial Expreso, en Tibás.

Smart Fit llegó a Costa Rica hace casi seis años. Foto: Cortesía de Smart Fit

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