Café Britt diversifica su oferta: conozca los nuevos productos que le ofrece

En el marco de su 40 aniversario, la empresa costarricense Café Britt anunció una reestructuración en su estrategia de producto para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo.

La firma busca ampliar su presencia en el mercado mediante la incursión en categorías como licores, bebidas funcionales con proteína vegetal y alianzas estratégicas con otras marcas regionales.

Entre los desarrollos recientes de la compañía destaca una colaboración con la marca nicaragüense Flor de Caña para la elaboración de un chocolate oscuro con relleno de ron añejo de 18 años.

Paralelamente, la firma lanzó al mercado nacional un licor de café elaborado a base de grano 100% arábica, diseñado para el segmento de coctelería, digestivos y exportación como producto representativo.

Gabriela Muñoz, CEO de Café Britt, señaló que la estrategia responde a una transformación en los hábitos de los consumidores. Según la ejecutiva, la compañía busca diversificar las ocasiones de consumo y mantener su relevancia en un entorno altamente competitivo mediante el desarrollo de ofertas diferenciadas.

La empresa también ha orientado su estrategia hacia los segmentos demográficos más jóvenes, donde identifica un incremento en la demanda de alimentos y bebidas orientados al bienestar. Como respuesta a este segmento, desarrollaron una línea de bebidas listas para tomar que combinan café con proteína vegetal. El producto es libre de lácteos, soya e ingredientes artificiales, enfocado en consumidores con estilos de vida activos.

En el ámbito comercial e infraestructura, la firma ha acelerado su presencia en el canal institucional y corporativo. Durante los últimos dos años, la empresa instaló más de 2.000 máquinas de autoservicio (Coffee Bar) en oficinas y centros de trabajo, un movimiento que busca capturar demanda fuera de sus puntos de venta tradicionales y cadenas de tiendas minoristas.

A la par de estas adiciones permanentes, la marca mantendrá su producción de ediciones limitadas, como la línea anual Heritage, que comercializa cafés de lotes específicos y orígenes seleccionados en empaques coleccionables.

Vistazo de los nuevos productos de Britt (Cortesía Britt/Cortesía Britt)

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