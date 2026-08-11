Negocios

Café Britt diversifica su oferta: conozca los nuevos productos que le ofrece

Novedades ya están disponibles en el marco del 40 aniversario de la compañía

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Por Brandon Flores

En el marco de su 40 aniversario, la empresa costarricense Café Britt anunció una reestructuración en su estrategia de producto para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo.








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Café Britt
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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