Negocios

Cafetería de especialidad nacida en Bogotá abre su segunda sede en San José

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Por Brandon Flores

Libertario Coffee Roasters, la cadena de café de especialidad fundada en Colombia, continúa su expansión en Costa Rica con la apertura de su segundo local en San José.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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