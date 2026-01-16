Canatur: Costa Rica pierde pulso en la carrera turística, crece un 1% mientras competidores regionales superan el 4%

Mientras la industria turística global y regional reporta una recuperación acelerada, Costa Rica muestra señales de estancamiento.

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) indicó que, si bien el país logró cerrar el 2025 con cifras positivas tras un noviembre en números rojos, el crecimiento interanual del 1% en llegadas por vía aérea anunciado este jueves palidece frente al desempeño de sus competidores directos.

El análisis de competitividad realizado por la Cámara revela que el destino Costa Rica se ha rezagado en la captación de viajeros en comparación con otros países de la región, los cuales cerraron el año con tasas de crecimiento muy superiores:

Guatemala: +10%

+10% México: +6%

+6% República Dominicana: +5%

+5% Colombia: +4%

La pérdida de velocidad del turismo costarricense no solo es visible en el vecindario. Shirley Calvo, directora ejecutiva de Canatur, subrayó que el desempeño nacional se mantiene por debajo del estándar global. Datos de ONU Turismo indican que el flujo de viajeros internacionales crecía a un ritmo cercano al 5% hasta setiembre de 2025, una meta que Costa Rica no logró igualar.

(Ale Villata)

“Este leve crecimiento representa un respiro para el sector, pero no podemos conformarnos”, advirtió Calvo, calificando el resultado como insuficiente frente a los desafíos estructurales actuales.

Factores de la desaceleración

Según el gremio, esta desventaja competitiva no es casualidad. Canatur apunta a una “tormenta perfecta” de factores económicos e internos que han desviado la demanda hacia otros mercados más baratos o competitivos:

Tipo de cambio: El valor de la divisa ha encarecido el destino y reducido la capacidad de gasto del turista extranjero en suelo nacional. Crisis de mercados clave: Mientras Suramérica creció un 14,5%, los mercados tradicionales se desplomaron o estancaron: Estados Unidos apenas avanzó un 0,5% y Europa cayó un -2,1%. Condiciones internas: La inseguridad, el deterioro de la infraestructura y el auge de la informalidad en hospedaje están pasando factura a la imagen país y a la rentabilidad de las empresas formales.

Canatur hizo un llamado urgente a redirigir los esfuerzos de promoción hacia mercados con mayor potencial, insistiendo en que la meta nacional debe ser recuperar, como mínimo, un crecimiento anual del 5% para evitar seguir cediendo cuota de mercado en la región.