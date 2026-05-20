Carreras, técnicos y certificaciones: así cambió la demanda de empleo en manufactura en Costa Rica

Las compañías multinacionales vinculadas con manufactura refuerzan la búsqueda de talento especializado en Costa Rica, según un nuevo análisis divulgado por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), organización dedicada a atraer inversión extranjera al país.

El estudio identifica cambios importantes en las preferencias de contratación dentro del sector manufacturero, especialmente en áreas universitarias, formación técnica y certificaciones profesionales. La tendencia también refleja movimientos nuevos dentro de varias disciplinas.

La investigación muestra que varias opciones académicas subieron posiciones respecto a años anteriores, mientras otras ingresaron por primera vez al listado. Además, algunas áreas relacionadas con manufactura avanzada comenzaron a ganar presencia dentro de las necesidades corporativas.

El reporte también evidencia que la formación técnica mantiene un peso importante dentro del mercado laboral ligado a manufactura, especialmente en programas asociados con mantenimiento, operación industrial y soporte tecnológico dentro de plantas productivas.

Las certificaciones profesionales, por otra parte, continúan funcionando como complemento clave para acceder a puestos especializados. Varias multinacionales priorizan actualmente conocimientos asociados con control de calidad, regulación y mejora de procesos.

Empresas multinacionales mantienen alta demanda de talento especializado para manufactura en Costa Rica durante 2026. (Cortesía /Cortesía)

Carreras

Las carreras universitarias más demandadas por multinacionales del sector manufactura colocaron a Ingeniería Industrial en el primer lugar del ranking elaborado por Cinde para este 2026. El listado también refleja movimientos importantes respecto al año anterior.

Entre los principales cambios aparece el ascenso de Ingeniería Química, que subió cuatro posiciones. También ingresaron por primera vez disciplinas relacionadas con automatización, química aplicada y tecnologías industriales.

Otra de las novedades fue la incorporación de programas vinculados con recursos humanos y administración empresarial. El reporte evidencia que las compañías manufactureras también fortalecieron áreas administrativas y de gestión corporativa.

La lista muestra además la aparición de perfiles asociados con integración tecnológica dentro de procesos productivos.

Las carreras universitarias más demandadas en manufactura durante 2026 fueron:

Ingeniería Industrial Ingeniería Química Ingeniería Electrónica Administración de Empresas Ingeniería Eléctrica Ingeniería Electromecánica Finanzas y Contaduría Ingeniería Mecatrónica Química Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos

Varias ingenierías aumentaron posiciones dentro de la demanda laboral ligada al sector manufactura. (Generada con inteligencia artificial/ChatGPT)

Técnicos concentran parte importante de la demanda

La formación técnica continúa apareciendo entre las principales necesidades del mercado laboral manufacturero. El informe de Cinde señala que varias compañías priorizan programas vinculados con operación, mantenimiento y soporte técnico especializado.

El primer lugar del ranking fue ocupado por Electrónica Industrial, seguido por programas relacionados con producción y mantenimiento. También aparecen especialidades asociadas con electricidad y soporte de tecnologías de información.

La presencia de programas vinculados con logística y administración evidencia que las empresas manufactureras mantienen necesidades operativas más amplias, no únicamente enfocadas en áreas técnicas tradicionales dentro de planta.

Otra tendencia importante es la permanencia de disciplinas relacionadas con electromecánica y mantenimiento industrial, áreas que continúan concentrando parte importante de las contrataciones especializadas en manufactura.

Los técnicos más demandados en manufactura son:

Electrónica Industrial

Gestión de la Producción

Mantenimiento Industrial

Mecánica General

Electromecánica

Electricidad

Informática en software de desarrollo

de desarrollo Administración, Logística y Distribución

Contabilidad y Finanzas

Tecnologías de la Información

Los programas técnicos ligados con mantenimiento y producción siguen entre los más buscados por multinacionales. (Internet/Tekniker)

Certificaciones ganan relevancia

Las certificaciones profesionales continúan aumentando importancia dentro de los procesos de contratación de multinacionales instaladas en Costa Rica. El informe muestra que las empresas buscan complementar experiencia laboral con acreditaciones especializadas.

El área con mayor participación dentro del estudio fue Ingeniería y Manufactura, que concentró el 50% de las certificaciones más solicitadas por compañías manufactureras durante este año.

También aparecen certificaciones vinculadas con calidad, regulación, desarrollo tecnológico y ciberseguridad. El documento evidencia que las empresas comenzaron a exigir conocimientos más específicos en procesos industriales avanzados.

Entre los temas concretos con mayor demanda destacan metodologías relacionadas con mejora continua, control de calidad y validación de procesos productivos dentro de entornos manufactureros especializados.

Las áreas y certificaciones más solicitadas fueron:

Ingeniería y Manufactura: 50%

Calidad Lean y Regulación: 17%

y Regulación: 17% Desarrollo y Programación: 17%

Ciberseguridad: 17%

Temas específicos más buscados:

Six Sigma Electromecánica Calidad de Suplidores

Certificaciones relacionadas con calidad y manufactura avanzada o ciberseguridad aumentaron demanda. (Veeam/Veeam)

El análisis divulgado por Cinde forma parte de un monitoreo sobre necesidades de talento dentro de empresas multinacionales instaladas en Costa Rica. El estudio evalúa tendencias de contratación en sectores vinculados con manufactura, servicios y ciencias de la vida.