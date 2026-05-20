Negocios

Carreras, técnicos y certificaciones: así cambió la demanda de empleo en manufactura en Costa Rica

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Por Mathew Chaves

Las compañías multinacionales vinculadas con manufactura refuerzan la búsqueda de talento especializado en Costa Rica, según un nuevo análisis divulgado por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), organización dedicada a atraer inversión extranjera al país.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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