Cartago generará más de 1.100 empleos con varios proyectos comerciales

El cantón central de Cartago y específicamente la zona aledaña a El Guarco continúan con su ritmo de crecimiento visto en los últimos años. El alcalde Mario Redondo informó mediante sus redes sociales que en el corto plazo se generarán unos 1.150 empleos nuevos por cuatro proyectos comerciales.

Según Redondo, tras reunirse con representantes de Zona Franca Zeta, los nuevos desarrollos sumarán una inversión conjunta de $21,5 millones y poco más de 30.000 metros cuadrados de construcción. De acuerdo con el alcalde, los proyectos estarán ubicados en el antiguo Escosa (que contará con nuevos comercios), otro más al costado norte del supermercado Megasuper, así como el inicio de la tercera etapa de Plaza Vivo, que estará detrás del McDonald’s de El Guarco.

También se dará la ampliación de Techno Park, lo cual según el dirigente municipal permitirá la llegada de nuevos comercios, y ampliación de importantes industrias. “Todo esto abona a la reactivación de la economía cartaginesa, que ha venido en franco crecimiento en los últimos años”, indicó Redondo.

El corredor comprendido entre el ingreso a Cartago por el cruce de Taras, hasta la zona de El Guarco, pasando por puntos como Tobosi de El Guarco, ha mostrado un visible crecimiento comercial en los últimos años.