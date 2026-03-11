Negocios

Cartago generará más de 1.100 empleos con varios proyectos comerciales

Alcalde Mario Redondo reveló los planes y la zona de crecimiento

Por Brandon Flores

El cantón central de Cartago y específicamente la zona aledaña a El Guarco continúan con su ritmo de crecimiento visto en los últimos años. El alcalde Mario Redondo informó mediante sus redes sociales que en el corto plazo se generarán unos 1.150 empleos nuevos por cuatro proyectos comerciales.








CartagoCrecimiento comercialcomercioempleo
