“La innovación se basa en tener ideas, y no todas las ideas van a funcionar. Si medimos el valor de nuestra fuerza laboral solo por resultados brutos, no vamos a poder innovar porque nuestros colaboradores no van a querer exponerse a tener ideas que fallen. Es importante trabajar en la cultura de la innovación y fomentar los valores correctos (curiosidad, ideación, perseverancia, seguridad). Una vez que se trabaja en la cultura hay que crear procesos internos que la fomenten y permitan a nuestros colaboradores ejecutar las ideas y oportunidades de manera eficiente”, subrayó Muñoz.