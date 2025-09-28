¿Cliente de la CNFL? Estos son los cortes de electricidad programados para esta semana

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene programadas una serie de suspensiones del servicio eléctrico que afectarán de manera significativa a varios sectores de las provincias a las que brinda atención.

Los cortes de luz, en su mayoría parciales, obedecen a trabajos que se realizarán desde el lunes 29 de setiembre al domingo 5 de octubre de 2025.

A continuación el detalle de los cortes anunciados:

Lunes 29 de septiembre

La Unión de Cartago:

Horario: De 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.

Sector afectado: Calle los Marraquetas (parcial).

Clientes afectados: 45.

Martes 30 de septiembre

San Pedro de Montes de Oca:

Horario: De 7:30 de la mañana a 5 de la tarde.

Sector afectado: Del Servicentro el Higuerón, 500 metros hacia el sur sobre Calle 71 hasta la intersección con Avenida 14. La suspensión incluye parcialmente a Avenidas 6 y 12 y de los Apartamentos Herson, 350 metros hacia el norte sobre Calle 69B hasta el Restaurante Los Quesada, incluyendo parcialmente a las Avenidas 8, 10, 12, 14 y 14 A y a las Calles 69 y 69A.

Clientes afectados: 559.

Santa Ana: Calle Chirracal (Parcial):

Horario: De 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Sector afectado: Calle Chirrical.

Clientes afectados: 20.

El Carmen:

Horario: De 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Sector afectados: Barrio Escalante, de la Universidad Hispanoamericana, hasta 200 metros oeste.

Clientes afectados: 12.

Miércoles 1.° de octubre:

Tirrases:

Horario: De 7:30 de la mañana a 5 de la tarde.

Sector afectado: Del Comercio Manza Té, 260 metros hacia el norte sobre Calle 91 hasta la intersección con Calle Mercedes, incluyendo parcialmente Avenida 66.

Clientes afectados: 99.

Escazú:

Horario: De 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Sector afectado: 300 metros sur del AyA de Escazú Centro, Barrio Hollywood.

Clientes afectados: 159.

La Guácima de Alajuela:

Horario: De 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Sector afectado: De la segunda entrada Hacienda Los Reyes al sur, hasta el Liceo la Guácima.

Clientes afectados: 421.

Jueves 2 de octubre

San Pedro de Montes de Oca:

Horario: De 7:30 de la mañana a 5 de la tarde.

Sector afectado: De la Universidad Americana, 200 metros hacia el oeste sobre Avenida 10 hasta el costado Norte del Cementerio de San Pedro, incluyendo parcialmente calles 53 y 55; de la Escuela Franklin Roosevelt 280 metros hacia el sur sobre Calle 57 hasta la intersección con Avenida 16, incluyendo parcialmente Avenidas 12A, 14, 14A, 16 y Calle 55; y del costado noroeste del IAFA, 480 metros hacia el oeste sobre Avenida 12 hasta el Comercio Domótica S.A. incluyendo parcialmente las Calles 55, 59, 61 y circunvalación sentido sur-norte.

Cantidad de clientes afectados: 459.

San Sebastián

Horario: De 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Sector afectado: Desde la Iglesia de San Sebastián 1.3 km al norte.

Clientes afectados: 1.225.

Viernes 3 de octubre

Curridabat:

Horario: De 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.

Sector afectado: De la gasolinera Indoor al norte hasta línea del tren y calle Carranza.

Cantidad de clientes afectados: 152.

Tirrases:

Horario: De 7:30 de la mañana a 5 de la tarde.

Sector afectado: Del Plantel de Telecable, 150 metros hacia el norte sobre Calle 93, incluyendo la totalidad de los cuadrantes ubicados entre Avenidas 62, 60 y Calle Mercedes, Calles 93 y 91A.

Clientes afectados: 20.

Calle Blancos:

Horario: De 8 a 10 de la mañana.

Sector afectado: Del Colegio de Químicos y Microbiólogos, 75 metros noreste y del Colegio de Químicos y Microbiólogos 75 metros noroeste.

Clientes afectados: 55.

Sábado 4 de octubre

San Pedro de Montes de Oca:

Horario: De 7:30 de la mañana a 5 de la tarde.

Sector afectado: Desde la intersección entre la Calle 203 y la diagonal 5 frente a la Universidad Latina, hacia el sureste por la Calle 203 hasta llegar a la intersección con la Calle 79. Incluye unos 50 metros hacia el sur en la calle 75 aledaña a la Plaza de Lourdes, y una alameda que va al norte unos 100 metros, aledaña a Dental World Centroamérica.

Cantidad de clientes afectados: 71.

Domingo 5 de octubre

Vázquez de Corononado:

Horario: De 7:30 de la mañana a 4.30 de la tarde.

Sector afectado: Barrio Corazón de Jesús (total).

Cantidad de clientes afectados: 16.

Puede consultar más detalle de estas suspensiones en el siguiente enlace.