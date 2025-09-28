Negocios

¿Cliente de la CNFL? Estos son los cortes de electricidad programados para esta semana

Le contamos las zonas y horarios de los trabajos previstos para la semana del lunes 29 de setiembre al domingo 5 de octubre

Por Brandon Flores

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene programadas una serie de suspensiones del servicio eléctrico que afectarán de manera significativa a varios sectores de las provincias a las que brinda atención.








