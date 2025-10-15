Negocios

Clínica Bíblica pretende comprar hospital privado en Guanacaste, Coprocom revisa la gestión

La Bíblica tiene 96 años de historia en el país

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) ha puesto bajo revisión una significativa operación de concentración en el sector de la salud hospitalaria privada. El pasado 19 de septiembre de 2025, la Comisión recibió la notificación formal sobre la intención de la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses —entidad conocida por operar bajo el nombre comercial de Clínica Bíblica— de adquirir activos esenciales del Centro Médico San Rafael Arcángel S.A., ubicado en Liberia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Clínica BíblicaHospital San Rafael ÁrcangelHospitales privadosHospitalSalud
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.