¿Quién es quién entre los hospitales privados de Costa Rica?

Sandra está asegurada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y recientemente sufrió una infección de glándulas. Con los síntomas confirmados, no dudó: necesitaba antibióticos lo antes posible, pero, a su juicio, acudir al Ebais de su comunidad no era práctico.

“Iba a tardar mucho tiempo para que me atendieran porque claramente había pacientes que merecían un trato prioritario, me iban a decir lo que ya sabía, entonces lo mejor era ir directamente con un médico y que me recetara el medicamento. Fui al hospital Unibe y en menos de una hora ya estaba de vuelta en mi casa con la medicina”, contó la paciente.

Así como Sandra, muchos costarricenses acuden a los servicios de salud privados porque se cansan de las dificultades para obtener una cita en hospitales, clínicas o Ebais del Estado; de las largas listas de espera para algún procedimiento y en ocasiones de las huelgas que provocan falta de especialistas.

Según datos de la Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos 2023, de la Contraloría General de la República (CGR), en su Módulo de Salud, un 65,4% de la población consultada pagó por atención médica privada, mientras que un 69,6% de los encuestados indicó que tuvo que pagar por un medicamento que no recetan en hospitales, clínicas o ebais públicos.

En contraparte, de acuerdo con esa misma medición, solo un 24,2% de la población indicó que el sistema de salud público en el país había mejorado en el último año, mientras que un 30,6% respondió que había empeorado. En cuanto a sacar citas en los Ebais, un 66,3% indicó que el proceso fue complicado en 2023.

Muchas personas recurren a servicios médicos privados porque deben esperar mucho tiempo para ser atendidos en la CCSS y no logran tener una buena calidad de vida. (Rafael Pacheco Granados)

También se puede medir el comportamiento del segmento de salud privada mediante el movimiento de primas y siniestros de seguros de salud. De acuerdo con datos de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), la primera categoría ha mostrado un aumento constante en los últimos años y reporta un salto importante en la pandemia. Es decir, cada vez más personas están adquiriendo algún seguro de salud.

Por otro lado, los siniestros, que son el cobro de los gastos médicos, también han mostrado un crecimiento al alza.

Comportamiento del negocio

Tres representantes de hospitales privados consultados por EF concuerdan en algunos elementos principales que han impulsado un crecimiento en la demanda por servicios de medicina privada, principalmente después de la pandemia.

El principal es que ante las interminables listas de espera en el sector público, las personas prefieren acercarse a una entidad privada y realizarse sus procedimientos a la segura, a pesar de los precios. Otro de los motivos por los que la medicina privada está creciendo en el país se debe a que las compañías multinacionales que se instalan en Costa Rica le brindan a sus colaboradores seguros médicos que los manejan en lo privado. A mayor volumen de empresas operando, mayor demanda de servicios, ya que en ocasiones estos programas incluyen cobertura familiar.

Si bien los hospitales privados son recelosos al revelar costos de sus procedimientos, —especialmente porque cada paciente tiene distintas necesidades y los precios varían— cuentan con planes de financiamiento, convenios con entidades bancarias y descuentos que buscan acercar a la población que no tiene todo el dinero para pagar un tratamiento en un solo tracto. Además, buscan destacarse entre la creciente competencia por la atención médica.

Finalmente, el cuarto factor está relacionado con el turismo médico. Por muchos años Costa Rica se ha posicionado como un destino atractivo para los extranjeros que vienen a suelo nacional a realizarse algún procedimiento buscando mejores precios y una atención de alta calidad.

De hecho, el Instituto Costarricense de Turismo reportó que en 2023, de los 2,7 millones de turistas que llegaron el año pasado, 12.924 (0,5% del total) lo hicieron por motivos de salud o médicos. Eso sí, los datos corresponden solo al segundo semestre, según consta en el sitio web de la entidad.

¿Cuáles son los hospitales privados de Costa Rica?

Para elaborar este artículo, El Financiero solicitó al Ministerio de Salud los nombres comerciales de los hospitales privados con autorización en el país. Con esta información, se revisó la base de datos del Registro Nacional y el diario del Estado, La Gaceta, para obtener las personerías jurídicas y elaborar el listado. En total hay 11 instituciones médicas privadas en suelo nacional, la mayoría en la Gran Área Metropolitana (GAM) y otras con sedes en provincias costeras.

Ya sea de capital nacional o extranjero, estas empresas ofrecen servicios de salud más personalizados, con tiempos de espera más cortos y acceso a tecnologías médicas de vanguardia, lo cual ha impulsado la expansión del sector privado.

CIMA

Ubicado en Escazú, el Hospital Centro Internacional de Medicina (CIMA), inició operaciones en el año 2000 como parte del grupo estadounidense International Hospital Corporation (IHC), el cual se encargó de la construcción en suelo nacional. A lo largo de su historia, IHC ha construido o adquirido y administrado hospitales en varios países de América Latina, incluidos México, Brasil y Costa Rica.

En su portafolio de servicios destacan los planes de maternidad y varias especialidades médicas como cardiología, espirometría o audiología, sumado a los tradicionales que ofrece un nosocomio.

En el 2012 el CIMA abrió una sucursal en Guanacaste, pero cerró en 2018 debido a diferencias con el propietario del inmueble en el que operaban. Actualmente solo opera la sede de Escazú.

Puede revisar más información sobre el CIMA en su página de Internet.

Clínica Bíblica

Este es uno de los centros privados más antiguos del país. Fue fundado en 1929 por una pareja de misioneros europeos, Enrique Strachan y Susana Beamish, bajo el nombre de Hospital Clínico Bíblico, con el objetivo de disminuir la mortalidad infantil de la época. Operó durante cuatro décadas con este nombre.

Posteriormente, el centro hospitalario pasó a ser administrado por una asociación sin fines de lucro que se mantiene hasta el día de hoy. Se trata de la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (Asemeco), la cual tiene la particularidad de destinar el 100% de su patrimonio al desarrollo de programas a favor de personas que viven en riesgo social.

Actualmente la Bíblica está construyendo su nueva torre médica en el complejo comercial Aleste, ubicado en Curridabat, y se unirá a las sedes de San José centro y Santa Ana. Se espera que la apertura se realice en febrero próximo.

“A nivel de hospitales privados todos tienen diversos enfoques y segmentos de la población que atienden y diferentes estrategias para mejorar el acceso a la salud del mercado privado. Creemos fielmente en que los elementos diferenciadores del hospital son la calidad, y por eso tenemos más de 15 años con una acreditación internacional en calidad”, dijo Rodolfo Garbanzo, director médico de la Bíblica.

Por otro lado, Garbanzo confirmó que preparan la apertura de una nueva sede, específicamente en Heredia, y que esperan que la construcción inicie a finales del próximo año. Además reveló que están observando zonas fuera de la GAM para una posible expansión. Algunas opciones son Liberia, Nicoya, San Carlos o Pérez Zeledón.

‘Mi vida’ es el plan de membresía de este hospital, que ofrece promociones y planes de financiamiento.

Puede conocer más al respecto aquí.

Clínico San Rafael Arcángel

Bajo el lema “Medicina que cura, es medicina de Dios” en el 2006 el ginecólogo-obstetra Walbin Sánchez fundó el Hospital Clínico San Rafael Arcángel en Liberia, con algunos consultorios, farmacia y laboratorio. En un periodo de seis años, el centro médico alcanzó tres etapas de desarrollo hasta integrar salas de cirugía y partos, así como atención 24/7.

Actualmente cuenta con 36 especialidades médicas, entre ellas medicina reproductiva, oncología, cirugía plástica, psicología, entre otras, y más de 70 médicos. Por otro lado, cuenta con la alternativa de planes empresariales con los que los trabajadores asegurados pueden utilizar servicios médicos con descuentos que van desde un 5% hasta un 15%.

El hospital cuenta con planes de descuento para distintas cirugías.

Puede revisar la oferta en este enlace.

El hospital CIMA ha sido galardonado en 2024 por sexta vez consecutiva, con el Sello de Oro de la Joint Commission International (JCI), que reconoce su compromiso con la calidad y la seguridad de la atención médica. (Rafael Pacheco Granados)

Clínica Nuestra Señora de los Ángeles

La doctora Ethel Carranza Chryssopoulos figura como la directora general de este centro médico en Cartago y también como presidenta del Consorcio Médico Señora De Los Ángeles CONMED S.A, empresa detrás de dicho hospital, que tiene más de 30 años de trayectoria en el aŕea de salud.

Actualmente cuenta con más de 24 especialidades médicas, entre los que están: gastroenterología, oftalmología, urología, ortopedia, otorrinolaringología, entre otras. Ofrece también el servicio de rayos x, laboratorio clínico y urgencias médicas con la atención de médicos generales 24/7.

Si desea conocer más sobre los convenios empresariales y alianzas que ofrece este hospital, puede revisar su página web.

Centro Médico La California

Probablemente usted recuerde que hace algún tiempo, en las cercanías del Cine Magaly se ubicaba un hospital llamado La California. Según pudimos corroborar para este artículo, bajo ese nombre ya no existe ningún centro de salud en funcionamiento. De hecho, las últimas publicaciones en redes sociales realizadas por esta institución fueron a finales de 2022 y su sitio web no funciona.

El que está vigente es el Centro Médico La California, parte del Grupo Médico La California, ubicado en Distrito 4 de Escazú, bajo la personería jurídica de Soluciones médicas Solumed S.A. Además de los servicios hospitalarios, cuentan con especialidades como endocrinología, psiquiatría, pediatría, entre otros.

Se trató de consultar el sitio web del Centro Médico, pero no estaba disponible al momento de la revisión.

Este grupo cuenta con otro inmueble, denominado Centro Médico Barrio Escalante, ubicado detrás de la antigua Aduana.

Metropolitano

El Hospital Metropolitano abrió sus puertas en el 2010, de la mano de los hermanos Roberto y Javier Herrera, junto a un grupo de inversionistas liderados por Novita Capital. Algunos meses después, el Grupo Montecristo (liderado por Francis Durman) se convirtió en el principal accionista del centro de salud.

En el 2019, el grupo estadounidense Sanford Health adquirió el 12,5% de las acciones de las empresas de salud de Montecristo, que incluyen otros negocios además del hospital, como MediSmart, Labiclin, o Laboratorios Páez.

A la fecha, el Metropolitano tiene ocho sedes en el país, así como una red de centros médicos y de especialidades. También tiene 35 especialidades médicas en su oferta.

“Antes la forma en que la medicina se manejaba era mucho pensando en que aquí estoy, tengo una infraestructura y usted venga a mi centro o a mi hospital. Nosotros vinimos a hacer una disrupción en el mercado en muchas aristas, pero una de esas es el tema de sedes. Creemos en ir adonde está el cliente y apoyar en temas de medicina a las comunidades en donde está la concentración de gente”, dijo Francis Durman, CEO de Grupo Montecristo.

El empresario dijo en entrevista con EF que a inicios del próximo año empezará la construcción de una nueva sede del Metropolitano ubicada en Grecia, una localidad que ha visto un acelerado desarrollo en los últimos años.

Para conocer todos los detalles y formas de pago con las que cuenta este hospital privado, puede dirigirse a su sitio web.

El hospital Metropolitano tiene actualmente 8 sedes en Costa Rica, varias de ellas fuera de la Gran Área Metropolitana. (Rafael Pacheco Granados)

Las Américas

Este es uno de los hospitales privados más nuevos y está ubicado en Pérez Zeledón, cerca de la sede del Ministerio de Salud de ese cantón. De hecho, según consta en el diario oficial La Gaceta, fue en 2022 que se registró la marca, bajo la sociedad Hernández Marrero S.R.L.

Además de internamientos y atención de emergencias 24/7, el nosocomio ofrece hasta 34 especialidades médicas, entre las que destacan cardiología, geriatría, medicina deportiva y radioterapia.

Si desea tener más detalles sobre los planes de medicina empresarial y financiamiento que ofrecen, la información está disponible aquí.

Unibe

Ubicado en las instalaciones de la Universidad de Iberoamérica (UNIBE) en Tibás, este centro médico inició operaciones en el 2004 con el formato de clínica. En octubre del 2019 y tras una inversión de $8 millones para el desarrollo de infraestructura y algunos cambios operativos, pasó a ser hospital, atendiendo 24/7 y disponiendo de tres salas de cirugía, una unidad de cuidados intensivos, cuidados intermedios y servicios de emergencias.

Una de las inversiones más recientes fue la torre médica, para la cual se destinaron $3 millones para albergar a más de 20 especialidades que incluyen ortopedia, medicina interna, dermatología, y otras.

Para obtener más información sobre cotizaciones de procedimientos médicos en Unibe, puede revisar en este sitio.

Universal

El cirujano plástico Carlos Centeno Ramírez hizo realidad este proyecto familiar en el 2009 tras una inversión cercana a los $2 millones. El Hospital Universal nació en Cartago como una clínica de cirugía ambulatoria que contaba con tres quirófanos, un área de recuperación y consultorios. Posteriormente se incorporaron el área de imágenes médicas, laboratorio, farmacia, entre otras.

En 2013 se inauguró una segunda etapa y el complejo pasó a ser un hospital al incluir habitaciones. Cinco años más tarde, tras una inversión de $2,3 millones para mejorar las instalaciones, se incluyó un salón de cuidados intensivos y más espacios de parqueo.

Actualmente la empresa evolucionó para formar el Grupo Médico Universal y en el último año han abierto el Centro Médico Universal en San Rafael de Oreamuno y otro en Tobosi, en Tejar de El Guarco. En ambos centros ofrecen servicios de medicina general, rayos X, especialidades médicas, laboratorio clínico y farmacia.

Si quiere conocer a detalles los planes de salud disponibles y los precios están disponibles aquí.

Cooperativo Consalud R.L.

En 1993 se creó el Hospital Monte Sinaí, en Ciudad Quesada, San Carlos. En aquel momento fue el primero de su categoría que se abrió fuera de la Gran Área Metropolitana tras el aporte de un grupo de accionistas. El desarrollo fue complejo y presentó varias dificultades económicas, al punto que los propietarios solicitaron el apoyo del sector cooperativo para tratar de salvar las operaciones.

Con el apoyo del Infocoop, el consorcio Consalud R.L realizó un estudio de factibilidad para continuar con el funcionamiento del centro médico. A mediados de 2003, el hospital pasó a ser administrado por Consalud R.L, bajo un modelo cooperativo. En ese mismo año, se cambió el nombre y pasó a llamarse Hospital Cooperativo Consalud R.L.

Actualmente cuenta con los servicios generales de laboratorio clínico, farmacia, imágenes médicos y atención médica 24/7. Igualmente disponen de consulta externa con más de 16 especialidades, como cardiología, gastroenterología, neurocirugía, entre otros.

En cuanto a sus programas de pago, ofrecen una membresía que otorga descuentos en los diferentes servicios. Van desde el 5% en hospitalización, hasta el 25% en rayos X. Para conocer más sobre los planes de pago y opciones de financiamiento, puede consultar este enlace.

La Católica

En 1963 este nosocomio abrió sus puertas de la mano de las monjas de la Congregación Hermanas Franciscanas de la Purísima y algunos médicos en Goicoechea. Por muchos años se llamó Clínica Católica de la Purísima Concepción, hasta que alrededor de 2006 comenzó el proceso de privatización.

En ese momento el Grupo Sama, empresa de capital costarricense del sector financiero, compró el hospital y surgieron algunos cambios como la incorporación de un hotel para pacientes y sus familiares. En ese momento el nombre cambió a Hospital Hotel La Católica. Ese concepto era único en Centroamérica.

Posteriormente el centro se llamó Hospital La Católica hasta que el año pasado hubo un cambio en la estrategia de marca, que incluyó un nuevo nombre: Hospital Internacional La Catolica (HILC). También durante 2023 anunciaron una inversión de $65 millones luego de recomprar uno de los inmuebles que alquilaban al Fondo de Inversión Inmobiliario no Diversificado, administrado por BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI).

De hecho, en julio pasado inauguraron su primer centro privado para atención pediátrica con especialidades como ortopedia y traumatología, neumología, infectología, hematología, inmunología, odontología avanzada, urología, entre otras, con capacidad para atender hasta 45 niños y adolescentes diariamente.

“Nosotros hemos apostado por ampliar y diversificar servicios, pero no solo eso, sino hacerlo en un único centro donde podamos ser especialistas en cada uno de los servicios que brindamos”, comentó Kaitlyn Lindo, directora médica del HILC.

Puede informarse a detalle sobre los programas de pago y financiamiento en esta dirección.