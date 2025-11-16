Negocios

CNFL alquila uno de sus edificios en el centro de San José, vea el precio por mes

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) incursiona en el mercado inmobiliario comercial con una oferta que podría resultar atractiva para empresas que buscan consolidar operaciones en el centro capitalino. La estatal eléctrica pone en alquiler un inmueble completo de 1.423,56 metros cuadrados dentro del casco urbano josefino.​








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
CNFLEdificioalquiler
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.