CNFL alquila uno de sus edificios en el centro de San José, vea el precio por mes

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) incursiona en el mercado inmobiliario comercial con una oferta que podría resultar atractiva para empresas que buscan consolidar operaciones en el centro capitalino. La estatal eléctrica pone en alquiler un inmueble completo de 1.423,56 metros cuadrados dentro del casco urbano josefino.​

El edificio, localizado 25 metros al sur del edificio Racsa en San José Centro, frente a calle 1, avenidas 3 y 5, tiene un precio mensual de $13.673 con impuesto al valor agregado (IVA) incluido. Sin IVA, el monto del alquiler es de $12.100,25.

La tarifa por metro cuadrado se establece en $8,50, lo que ubica la oferta por debajo del promedio del mercado para el segmento de San José Centro, donde el precio ronda los $14,33 por metro cuadrado según datos de Newmark Central America.​

Características y distribución del inmueble

La propiedad consta de tres niveles distribuidos de la siguiente manera: el primer piso tiene 548,53 m², mientras que el segundo y tercer piso cuentan con 355,89 m² cada uno. El edificio se encuentra en una zona de configuración urbana por cuadrantes, dentro del casco central de la capital, con todos los servicios básicos disponibles: electricidad, agua, alcantarillado, internet, alumbrado público, acera y cordón de caño.​

En cuanto a las áreas comunes y facilidades, el inmueble cuenta con recepción principal y puesto de seguridad en el primer nivel. La distribución de servicios sanitarios incluye un baño para mujeres y uno para hombres en el primer piso, además de dos baños para cada género en el tercer nivel. Los servicios sanitarios mixtos suman tres unidades en el primer piso y tres más en el segundo nivel.​

El edificio ofrece espacios para diferentes usos corporativos: cinco comedores distribuidos en los tres niveles (dos en el primero, dos en el segundo y uno en el tercero), dos archivos (uno en el primer piso y otro en el segundo), bodegas en el primer y tercer nivel, y dos salas de reunión ubicadas en los pisos superiores.​

La CNFL tiene en alquiler un edificio ubicado en la Calle 1, entre Avenida 3 y 5. (Captura/Google)

Consultorio médico y características técnicas

Una de las particularidades del inmueble es que cuenta con un consultorio médico completamente equipado en el segundo nivel, que incluye recepción y sala de espera, archivo, enfermería, consulta médica, consulta psicológica y comedor. Esta característica podría resultar especialmente atractiva para empresas que buscan ofrecer servicios de salud ocupacional in situ.​

El edificio también dispone de dos nodos o cuartos de comunicación (en el primer y tercer nivel) y espacio para insumos de limpieza en la planta baja. Adicionalmente, la CNFL ha desarrollado estudios técnicos que respaldan la seguridad estructural del inmueble, incluyendo un estudio de vulnerabilidad sísmica y diseño para la incorporación de salida de emergencia y ascensor.​

La empresa eléctrica también pone a disposición de los interesados planos de distribución existentes con y sin divisiones, distribución de áreas (huella de edificio) y planos estructurales del diseño de ducto, escaleras y elevador.​

Contexto del mercado

La oferta de la CNFL llega en un momento en que el mercado de oficinas en la Gran Área Metropolitana (GAM) mantiene una tasa de disponibilidad del 28,31% en San José Centro, según el reporte de Newmark al cierre del cuarto trimestre de 2024. Este submercado registró una absorción neta negativa de 11.981 metros cuadrados en el período, lo que indica que más empresas han dejado espacios de los que han ingresado a la zona.​

Para más información sobre el alquiler, los interesados pueden contactar a Daniel Rodríguez Rodríguez, del Área de Inteligencia de Negocios de la CNFL, al teléfono 2295-1554.