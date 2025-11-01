CNFL anuncia 13 suspensiones eléctricas esta semana en el Valle Central: aquí la lista de zonas afectadas

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó 13 suspensiones del servicio eléctrico para la semana del 1º al 9 de noviembre de 2025.

A continuación los detalles de las zonas intervenidas y los horarios de suspensión.

Sábado 1º de noviembre

San Pedro, Montes de Oca. De 7:30 a.m. a 2:00 p.m. Copiado!

Del Banco Cathay 100 metros Sur sobre calle 65B hasta Tierra Fiesta CR.

San Pedro, Montes de Oca. De 7:30 a.m. a 2:00 p.m. Copiado!

Del Hospital Veterinario Neurovet, 120 metros sur sobre Calle 65, incluyendo parcialmente las Avenidas 14 y 14A. De Destination Costa Rica DCR 100 metros Norte sobre Calle 67.

Heredia, Barva, San José de la Montaña. De 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Copiado!

Desde el cruce de San José la Montaña, pasando por la Iglesia de San Miguel, la zona del Cipresal hasta Sacramento y la reserva Forestal del Volcán Barva.

Martes 4 de noviembre

San José, Tirrases. De 7:30 a.m. a 2:00 p.m. Copiado!

De la Iglesia Católica, 250 metros noreste sobre la diagonal 70, incluyendo las Calles 113A, 113B, 115 y la diagonal 72 hasta el Salón Comunal de la Colonia Cruz.

De la Asociación Central Sur de Costa Rica de los Adventistas, 280 metros noreste sobre la diagonal 72A, sobre las Calles 119, 119A.

San José, Pavas, Finca San Juan. De 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Copiado!

Alameda 162, de la Biblioteca Carmen Lira 225 al sur.

San José, Santa Ana, La Uruca. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Copiado!

1.5 km al sur del Super Río Oro.

Miércoles 5 de noviembre

Alajuela, Central, Guácima. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Copiado!

De Auto Mercado, 1,8 Km al sur.

Cartago, La Unión, Río Azul. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Copiado!

Linda Vista, Calle Laureles.

Jueves 6 de noviembre

San Pedro, Montes de Oca. De 7:30 a.m. a 5:00 p.m. Copiado!

De Casas Búhos, 350 metros noroeste sobre Avenida 10 hasta el Condominio Fenteventura, también parcialmente la Calle 67 y la transversal 69B.

Por otro lado, del Jader Spot 160 metros suroeste sobre la Calle 69.

Heredia, Belén, San Antonio. De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Copiado!

125 metros este de Pedregal.

San José, Curridabat, Barrio San José. De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Copiado!

De la Bomba, 100 metros este y 800 al norte hasta Barrio Nuevo.

Heredia, Flores, San Joaquín. De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Copiado!

Del Cementerio de San Joaquín 1 kilómetro al este; del costado oeste de Ingrup, 400 metros al norte; del Cementerio de San Joaquín, 100 al norte, 150 al oeste, 500 al norte.

Viernes 7 de noviembre

San José, Goicoechea, Mozotal. De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Copiado!

Mozotal, Urbanización Ana Frank Alameda #3.