Negocios

CNFL anuncia 13 suspensiones eléctricas esta semana en el Valle Central: aquí la lista de zonas afectadas

Le contamos los detalles de las zonas intervenidas y horarios de suspensión

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó 13 suspensiones del servicio eléctrico para la semana del 1º al 9 de noviembre de 2025.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
CNFLsuspensión eléctricacortes de luzValle CentralCosta Rica
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.