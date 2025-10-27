CNFL anuncia 14 suspensiones eléctricas esta semana en el Valle Central: vea la lista de zonas afectadas

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó una serie de 14 suspensiones del servicio eléctrico para esta semana, del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

Estas interrupciones se deben a labores de mantenimiento preventivo, mejoras en la red y la atención de proyectos específicos en distintas localidades del Valle Central.

La CNFL realiza estos trabajos en horarios diurnos para asegurar condiciones seguras para su personal técnico y reducir el impacto en los usuarios.

A continuación, se detallan las zonas y horarios afectados para los próximos días.

Martes 28 de octubre

San José, Barrio Cuba (parcial). Horario 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Barrio Cuba, 100 metros al sur de la iglesia Medalla Milagrosa, en calle 20 avenidas 28 hasta la avenida 30. Incluye El Pan Nuestro de ICARVEL S.A. y Claro CR. Telecomunicaciones.

San José, Mora: Ciudad Colón (parcial). Horario 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Costado sur de la Parroquia La Asunción de la Virgen María. Incluye CCSS, Farmacia Solaris, Correos de Costa Rica y Coopealianza.

San José, Curridabat (parcial). Horario 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

De la rotonda de Hacienda Vieja 650 metros suroeste sobre la ruta secundaria 210 hasta el puente frente a Curri Outlet. Incluye Mas x Menos Hacienda Vieja y La Ciabata.

Miércoles 29 de octubre

San José, San Pedro, Montes de Oca (parcial). Horario 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Abarca del Anexo Municipal de Montes de Oca 200 metros Norte hasta Artea San Pedro (Calle de la Amargura). Incluye Gasolinera Delta, Musmanni y Banco Nacional.

San José, Central: Hatillo (parcial). Horario 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

100 metros sur del Salón Comunal Hatillo 4. Incluye Lavacar Luxury Touch y Oteros Pizza.

San José, Moravia, La Trinidad (parcial). Horario 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

Urbanización Teruma, Moravia. Incluye casas de habitación de la Urbanización.

Heredia, Flores, Llorente (parcial). Horario 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

De Sainsa 50 metros al norte. Incluye casas de habitación y Sainsa.

Alajuela, Central, Guácima (parcial). Horario 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Del Liceo La Guácima 2.5 km al oeste. Incluye Liceo la Guácima y Eventos Luna Verde.

Jueves 30 de octubre

San José, San Sebastián (parcial). Horario 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

De la iglesia Bautista 75 metros al este, 25 metros al oeste y 50 metros al sur. Incluye casas de habitación.

San José, San Pedro, Calle Siles. Horario 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Del Forros CR 300 metros noroeste sobre Calle Siles hasta Grupo D´casa. Incluye LG customer service y Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Viernes 31 de octubre

San José, Central, Mata Redonda (parcial). Horario 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Del Condominio Torres del Parque 75 metros al oeste. Incluye AMPM y Parque de Educación Vial Karen Olsen.

San José, Tirrases (parcial). Horario 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

De la Marisquería Tarzán 450 metros este sobre Calle Las Mercedes, incluyendo Calles 87A y 89 y Avenida 56. Incluye Escuela Centroamericana y Parroquia Santa Eduviges.

Se recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante los horarios de suspensión anunciados para esta semana.

Sábado 1.° de noviembre

San José, San Pedro, Montes de Oca. Horario 7:30 - 2:00 p.m.

Del Banco Cathay 100 metros sur sobre calle 65B hasta Tierra Fiesta CR. Incluye Clínica de Especialidades Médicas La Granja.

San José, San Pedro, Montes de Oca. Horario 7:30 a.m. a 2:00 p.m.

Del Hospital Veterinario Neurovet 120 metros sur sobre Calle 65, incluyendo parcialmente las Avenidas 14 y 14A. Incluye Instituto WEM y Hogar Geriátrico Vida con Propósito.

La CNFL pide a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante los horarios indicados.