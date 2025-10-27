Negocios

CNFL anuncia 14 suspensiones eléctricas esta semana en el Valle Central: vea la lista de zonas afectadas

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó una serie de 14 suspensiones del servicio eléctrico para esta semana, del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
CNFLcortes de luzHerediaAlajuelaSan José
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.