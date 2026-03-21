CNFL anuncia suspenciones programadas del servicio eléctrico; vea si afecta el lugar donde vive

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó una serie de suspensiones del servicio eléctrico entre el 23 y el 27 de marzo de 2026, que afectarán distintos sectores de San José, así como una interrupción adicional en abril en la provincia de Heredia.

Los cortes se deben a trabajos de mantenimiento, construcción de obras eléctricas, control de vegetación y proyectos empresariales en la red de distribución.

(CNFL/CNFL)

El lunes 23 de marzo se realizará una suspensión de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en San José, distrito central de Pavas, específicamente en el sector de Metrópolis (parcial), por construcción de obras eléctricas.

Para el martes 24 de marzo habrá dos interrupciones, ambas de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.: una en Tibás, distrito Colima (parcial), por obras por contrato de redes eléctricas, y otra en Hatillo 2 (parcial), por construcción de obras eléctricas.

El miércoles 25 de marzo se concentra la mayor cantidad de suspensiones, con ocho cortes programados en distintos cantones. Entre ellos, destacan dos interrupciones de 7:30 a. m. a 2:00 p. m. en Santa Ana (Brasil, barrio Los Ángeles) y Escazú (San Antonio, Bello Horizonte), ambas por control de vegetación.

Ese mismo día también habrá dos cortes en Curridabat (parcial): uno de 7:30 a. m. a 9:00 a. m. y otro de 7:30 a. m. a 4:00 p. m., ambos por proyectos empresariales.

Adicionalmente, se reportan suspensiones de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Escazú, San Rafael; Montes de Oca, Mercedes; y Desamparados, sector Damas – Dos Cercas, por trabajos de mantenimiento, construcción y obras por contrato.

El jueves 26 de marzo se realizarán dos cortes: uno de 7:30 a. m. a 2:00 p. m. en Ciudad Colón, El Rodeo (parcial), por mantenimiento, y otro de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en Desamparados (parcial), por construcción de obras eléctricas.

Para el viernes 27 de marzo se programó una suspensión de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en Escazú, San Antonio, sector El Carmen (parcial), por mantenimiento de obras eléctricas.

Además, la CNFL reporta un corte adicional el 15 de abril de 2026, de 7:30 a. m. a 3:00 p. m., en Heredia, Barva, San José de la Montaña (parcial), también por trabajos de mantenimiento.

(CNFL/Cortesía)

La empresa recomienda a las personas usuarias tomar previsiones durante los horarios indicados, desconectar equipos sensibles y consultar el detalle actualizado de las suspensiones en su sitio web oficial, cnfl.go.cr.