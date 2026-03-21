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CNFL anuncia suspenciones programadas del servicio eléctrico; vea si afecta el lugar donde vive

La CNFL programó cortes de electricidad del 23 al 27 de marzo de 2026 en varios cantones de San José y uno adicional en Heredia. Consulte zonas, fechas y horarios.

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Por Alonso Ramírez

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó una serie de suspensiones del servicio eléctrico entre el 23 y el 27 de marzo de 2026, que afectarán distintos sectores de San José, así como una interrupción adicional en abril en la provincia de Heredia.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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