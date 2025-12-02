CNFL pone a la venta terrenos desde ¢26,5 millones en zonas rurales y la GAM; vea la lista y precios

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) activó un proceso de venta directa de activos inmuebles que incluye cuatro propiedades distribuidas en zonas estratégicas de Guanacaste, Alajuela y Cartago.

La oferta, gestionada por la Unidad de Desarrollo de Negocios de la entidad, abarca desde lotes en áreas de alto potencial turístico cerca del Lago Arenal hasta terrenos con vocación habitacional en el corazón de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Los bienes se venden con base en su avalúo oficial y los interesados pueden presentar sus ofertas directamente ante la institución. El cartel destaca por ofrecer terrenos de gran tamaño en zonas rurales, así como opciones listas para construir en áreas urbanas consolidadas.

Oportunidades en Tilarán y San Ramón

En la provincia de Guanacaste, la CNFL ofrece dos lotes contiguos ubicados al final de una calle en rotonda en el distrito de Arenal, Tilarán. Ambas propiedades cuentan con acceso a servicios públicos (agua, luz, alumbrado) y se ubican en una zona de “alto impacto y belleza turística” cercana al lago.

Propiedad 1: Terreno de 1.356,49 m² con topografía ondulada (pendiente del 12%). Su precio base es de ¢35.634.000 . (Plano G-193734-1994).

Terreno de con topografía ondulada (pendiente del 12%). Su precio base es de . (Plano G-193734-1994). Propiedad 2: Lote de 1.201,49 m² con topografía plana a ondulada. Su valor de avalúo es de ¢34.473.000. (Plano G-193733-1994).

Los terrenos en Tilarán se ubican en una zona turística cercana al Lago Arenal y cuentan con servicios públicos disponibles. ( - /CNFL)

En Alajuela, la oferta consiste en un terreno de 3.333 m² ubicado en Balsa de San Ramón (distrito Los Ángeles), contiguo a la Escuela La Balsa. Esta es la propiedad más económica del cartel en términos absolutos, con un precio de ¢26.512.198,64.

El lote colinda con el Río La Balsa y, aunque tiene una zona de protección de 10 metros, ofrece un área construible de 1.863,9 m² en un entorno a 13 km del centro de San Ramón.

Lote habitacional en La Unión

La cuarta propiedad se perfila como una opción atractiva para desarrollo residencial en Cartago. Se trata de un lote plano de 248,75 m² ubicado en Dulce Nombre de La Unión (San Rafael), específicamente en medio del Beneficio Bella Vista.

Este terreno (Plano C-1054848-2006) tiene un precio base de ¢35.277.228 y cuenta con un frente a calle pública de 17,81 metros. La CNFL destaca su “desarrollo potencial habitacional”, ya que la zona está en transición de cafetales a condominios, y posee disponibilidad total de servicios, incluyendo fibra óptica y alcantarillado.

El lote en La Unión se encuentra en un área de alto desarrollo habitacional, rodeado de nuevos proyectos de vivienda. ( - /CNFL)

Para consultas o presentación de ofertas, los interesados deben contactar a Daniel Rodríguez Rodríguez al teléfono 2295-1554 o al correo errodriguez@cnfl.go.cr.