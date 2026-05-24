CNFL programa 20 cortes eléctricos: vea cuándo son y qué lugares afecta

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó 20 suspensiones del servicio eléctrico entre el 25 de mayo y el 12 de junio de 2026, que afectarán distintos sectores de San José, Heredia, Cartago y Alajuela por trabajos relacionados al mantenimiento, construcción de obras eléctricas y mejoras en la red.

Los cortes se distribuirán en cantones como Pavas, Curridabat, Santa Ana, Escazú, San Pedro, Belén, Barva, Mata Redonda, Aserrí y Río Segundo, entre otros.

(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las primeras interrupciones se realizarán el 25 de mayo, cuando la CNFL suspenderá el servicio en Quesada Durán de Zapote, entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m., por mantenimiento de obras eléctricas.

Ese mismo día también habrá afectación parcial en los distritos Merced y Catedral, en San José centro, debido a trabajos asociados a distribución eléctrica subterránea.

Para el 26 de mayo, la entidad programó tres cortes distintos: uno en Brasil de Santa Ana, otro en Río Azul de La Unión y un tercero en Mata Redonda, todos entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Un día después, el 27 de mayo, los trabajos continuarán en sectores de Santa Ana, Belén y nuevamente en Merced y Catedral. En este último caso, la suspensión se extenderá hasta las 3:30 p. m. por labores relacionadas con distribución subterránea.

La mayor cantidad de interrupciones se concentrará el 28 de mayo, con cinco cortes programados en distintos puntos del país.

Ese día habrá afectaciones en Río Segundo de Alajuela desde las 6:00 a. m.; además de sectores de Pavas, Puente Salas de Barva, Santa Ana y Curridabat. Los motivos incluyen control de vegetación en el sistema de distribución, construcción de obras eléctricas y proyectos empresariales.

Posteriormente, el 29 de mayo, la CNFL volverá a intervenir sectores de Pavas y San José de la Montaña, en Barva de Heredia.

Además, la empresa tiene programadas interrupciones para fechas posteriores, incluyendo el 31 de mayo en San Pedro de Montes de Oca; el 1.° de junio en Sacramento de Barva y Salitrillos de Aserrí; y el 5 y 12 de junio en San Antonio de Escazú.

Según el cronograma oficial, la mayoría de las suspensiones se extenderán entre seis y nueve horas, dependiendo del tipo de trabajo que se realizará en cada zona.

(CNFL/CNFL)

La CNFL recomendó a las personas usuarias tomar previsiones durante los horarios anunciados, desconectar equipos sensibles y consultar mediante el número NISE si su servicio se encuentra dentro de las zonas afectadas.