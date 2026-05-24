Negocios

CNFL programa 20 cortes eléctricos: vea cuándo son y qué lugares afecta

Las interrupciones se extenderán entre el 25 de mayo y el 12 de junio de 2026 y responden a trabajos de mantenimiento, construcción de obras eléctricas, distribución subterránea y control de vegetación

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Por Alonso Ramírez

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó 20 suspensiones del servicio eléctrico entre el 25 de mayo y el 12 de junio de 2026, que afectarán distintos sectores de San José, Heredia, Cartago y Alajuela por trabajos relacionados al mantenimiento, construcción de obras eléctricas y mejoras en la red.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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