CNFL programa cortes eléctricos: vea dónde y cuándo son

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó 20 suspensiones parciales del servicio eléctrico entre el 22 de febrero y el 6 de marzo de 2026, en distintos sectores de San José y Heredia.
De acuerdo con la empresa, las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento, construcción de obras eléctricas y proyectos empresariales, y se aplicarán en horarios que van desde la mañana hasta la tarde, según cada sector.
Suspensiones del 22 al 27 de febrero
El domingo 22 de febrero se realizarán dos cortes:
- De 7:30 a. m. a 5:00 p. m. en Montes de Oca, San Pedro (parcial), por proyectos empresariales.
- De 7:30 a. m. a 4:30 p. m. en Belén, La Asunción (parcial), por mantenimiento de obras eléctricas.
El lunes 23 de febrero, habrá suspensión de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Alajuelita, San Josecito (parcial), por mantenimiento.
Para el martes 24 de febrero se programaron cuatro interrupciones:
- 7:30 a. m. a 5:00 p. m. en Montes de Oca, San Pedro (parcial), por proyectos empresariales.
- 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Coronado, Patalillo (parcial), por mantenimiento.
- 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Santa Ana, Brasil (parcial), por construcción de obras eléctricas.
- 8:00 a. m. a 1:30 p. m. en el distrito Merced, San José (parcial), por trabajos de distribución eléctrica subterránea.
El miércoles 25 de febrero también se registrarán cuatro cortes:
- 7:30 a. m. a 5:00 p. m. en Montes de Oca, San Pedro (parcial), por proyectos empresariales.
- 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Curridabat, Granadilla (parcial), por mantenimiento.
- 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Santa Bárbara, Jesús (parcial), por construcción.
- 8:00 a. m. a 2:00 p. m. en San Sebastián (parcial), por obras por contrato de redes eléctricas.
Para el jueves 26 de febrero habrá otras cuatro interrupciones:
- 7:30 a. m. a 5:00 p. m. en Tirrases (parcial), por proyectos empresariales.
- 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en Santa Bárbara, San Juan (parcial), por construcción.
- 8:00 a. m. a 3:30 p. m. en Desamparados, San Miguel (parcial), por mantenimiento.
- 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Vásquez de Coronado, Residencial Venecia (parcial), por obras por contrato.
El viernes 27 de febrero se realizarán tres cortes:
- 7:30 a. m. a 3:00 p. m. en Curridabat (parcial), por proyectos empresariales.
- 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en Belén, La Rivera (parcial), por mantenimiento.
- 8:00 a. m. a 1:00 p. m. en Moravia, La Trinidad (parcial), por obras por contrato.
Cortes programados en marzo
Las suspensiones continuarán en marzo, todas asociadas a proyectos empresariales:
- 3 de marzo: 7:30 a. m. a 5:00 p. m. en San Pedro (parcial).
- 4 de marzo: 7:30 a. m. a 5:00 p. m. en Tirrases (parcial).
- 5 de marzo: 8:30 a. m. a 1:00 p. m. en Curridabat (parcial).
- 6 de marzo: 7:30 a. m. a 2:00 p. m. en Tirrases, La Colina (parcial).
Zonas impactadas
En total, las interrupciones afectarán sectores de Montes de Oca, Alajuelita, Coronado, Santa Ana, Curridabat, Tirrases, Desamparados, Vásquez de Coronado, Moravia y el distrito Central de San José, así como Belén y Santa Bárbara en Heredia.
La CNFL recomienda a las personas usuarias tomar previsiones durante los horarios indicados, proteger sus equipos eléctricos y consultar el detalle actualizado en su sitio web oficial.