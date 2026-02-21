CNFL programa cortes eléctricos: vea dónde y cuándo son

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó 20 suspensiones parciales del servicio eléctrico entre el 22 de febrero y el 6 de marzo de 2026, en distintos sectores de San José y Heredia.

De acuerdo con la empresa, las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento, construcción de obras eléctricas y proyectos empresariales, y se aplicarán en horarios que van desde la mañana hasta la tarde, según cada sector.

25/11/2025 Compañia Fuerza y Luz ( CNFL ). Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Suspensiones del 22 al 27 de febrero

El domingo 22 de febrero se realizarán dos cortes:

De 7:30 a. m. a 5:00 p. m. en Montes de Oca, San Pedro (parcial) , por proyectos empresariales.

en , por proyectos empresariales. De 7:30 a. m. a 4:30 p. m. en Belén, La Asunción (parcial), por mantenimiento de obras eléctricas.

El lunes 23 de febrero, habrá suspensión de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Alajuelita, San Josecito (parcial), por mantenimiento.

Para el martes 24 de febrero se programaron cuatro interrupciones:

7:30 a. m. a 5:00 p. m. en Montes de Oca, San Pedro (parcial) , por proyectos empresariales.

en , por proyectos empresariales. 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Coronado, Patalillo (parcial) , por mantenimiento.

en , por mantenimiento. 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Santa Ana, Brasil (parcial) , por construcción de obras eléctricas.

en , por construcción de obras eléctricas. 8:00 a. m. a 1:30 p. m. en el distrito Merced, San José (parcial), por trabajos de distribución eléctrica subterránea.

El miércoles 25 de febrero también se registrarán cuatro cortes:

7:30 a. m. a 5:00 p. m. en Montes de Oca, San Pedro (parcial) , por proyectos empresariales.

en , por proyectos empresariales. 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Curridabat, Granadilla (parcial) , por mantenimiento.

en , por mantenimiento. 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Santa Bárbara, Jesús (parcial) , por construcción.

en , por construcción. 8:00 a. m. a 2:00 p. m. en San Sebastián (parcial), por obras por contrato de redes eléctricas.

Para el jueves 26 de febrero habrá otras cuatro interrupciones:

7:30 a. m. a 5:00 p. m. en Tirrases (parcial) , por proyectos empresariales.

en , por proyectos empresariales. 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en Santa Bárbara, San Juan (parcial) , por construcción.

en , por construcción. 8:00 a. m. a 3:30 p. m. en Desamparados, San Miguel (parcial) , por mantenimiento.

en , por mantenimiento. 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Vásquez de Coronado, Residencial Venecia (parcial), por obras por contrato.

El viernes 27 de febrero se realizarán tres cortes:

7:30 a. m. a 3:00 p. m. en Curridabat (parcial) , por proyectos empresariales.

en , por proyectos empresariales. 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en Belén, La Rivera (parcial) , por mantenimiento.

en , por mantenimiento. 8:00 a. m. a 1:00 p. m. en Moravia, La Trinidad (parcial), por obras por contrato.

Cortes programados en marzo

Las suspensiones continuarán en marzo, todas asociadas a proyectos empresariales:

3 de marzo: 7:30 a. m. a 5:00 p. m. en San Pedro (parcial) .

7:30 a. m. a 5:00 p. m. en . 4 de marzo: 7:30 a. m. a 5:00 p. m. en Tirrases (parcial) .

7:30 a. m. a 5:00 p. m. en . 5 de marzo: 8:30 a. m. a 1:00 p. m. en Curridabat (parcial) .

8:30 a. m. a 1:00 p. m. en . 6 de marzo: 7:30 a. m. a 2:00 p. m. en Tirrases, La Colina (parcial).

25/11/2025 Compañia Fuerza y Luz ( CNFL ). Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Zonas impactadas

En total, las interrupciones afectarán sectores de Montes de Oca, Alajuelita, Coronado, Santa Ana, Curridabat, Tirrases, Desamparados, Vásquez de Coronado, Moravia y el distrito Central de San José, así como Belén y Santa Bárbara en Heredia.

La CNFL recomienda a las personas usuarias tomar previsiones durante los horarios indicados, proteger sus equipos eléctricos y consultar el detalle actualizado en su sitio web oficial.